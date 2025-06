Fuori dal coro, Giordano sui migranti: "Ce li dobbiamo tenere tutti"

Luca De Lellis 04 giugno 2025 a

"Li avevamo espulsi e portati in Albania ma la Cassazione dice no perché sono richiedenti asilo". Mario Giordano apre con queste parole la puntata di Fuori Dal Coro, programma in onda nella prima serata di Rete 4. Chi sono i soggetti in questione di cui parla il conduttore? Il primo un algerino con permesso di soggiorno scaduto nel 2016, con a carico già due decreti di espulsione dovuti alle denunce ricevute per lesioni personali e minacce, furto aggravato e droga. L'altro, invece, ha il permesso scaduto dall'anno scorso, anche lui conta un decreto di espulsione e qualche condanna per lesioni, rapine, ricettazione e tentato omicidio.

I richiedenti asilo che non possiamo espellere, nonostante abbiano commesso reati, siano stati condannati e abbiano anche dei decreti d'espulsione.#Fuoridalcoro pic.twitter.com/AHfB0lYj4u — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) June 4, 2025

Nonostante il decreto Albania varato dal governo di Giorgia Meloni, le cose sembrano ancora non funzionare e la giurisprudenza italiana ripropone ciclicamente la questione alla Corte Ue. Intanto, però, protesta Giordano "non si può espellere nessuno, secondo la Cassazione ce li dobbiamo tenere questi due bei soggetti, così come tutti gli altri bei personaggi che continueranno a girovagare nel nostro Paese". Per chiudere, una battuta su uno dei due migranti: "Tra l'altro nel caso del nativo tunisino, quello è un paese pacifico, ci andiamo a fare le vacanze, non si capisce perchè non può tornarci".