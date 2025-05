Fuori dal coro, Mario Giordano è una furia: "I giudici hanno abolito il papà"

28 maggio 2025 a

Di mamma ce n'è una sola? "Non più, lo dice niente meno che una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 68 del 2025, che dice proprio così: di mamma non ce n'è più una sola, di mamme ce ne sono due. Tutti felici per questa sentenza ma io sono fuori dal coro", dice Mario Giordano nella puntata di mercoledì 28 maggio di Fuori dal coro, su Rete 4. Il giornalista parla della sentenza che stabilisce che la "madre intenzionale" in una coppia formata da due donne deve essere riconosciuta come tale anche se la gravidanza è stata portata avanti dall'altra. "Due donne vivono insieme e decidono che vogliono avere un figlio. Cosa succede? Che una delle due si fa inseminare, perché altri strumenti finali sono stati inventati, col seme di un uomo, e partorisce - dice Giordano - ma per la Corte Costituzionale è mamma anche l'altra, anche quella che non partorisce, che vive con lei. Tutte e due mamme, allo stesso modo".

Un diritto o una stortura? Il conduttore non ha dubbi: "La sentenza storica ottiene due risultati. Abolisce la natura perché la mamma è quella che è partorisce. E abolisce la figura del papà che non c'è proprio". "Ma se vale per la mamma intenzionale, allora deve poter valere anche per i figli. Io, per esempio, non potrei essere figlio intenzionale degli Agnelli, sarei immediatamente molto ricco...", è l'ironia amara di Giordano.