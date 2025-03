Fuori dal coro, parla la testimone della rapina sulla Cassia: "La guardia giurata mi ha salvato la vita"

19 marzo 2025 a

Svitlana Chobotko ha deciso di parlare. La badante di nazionalità ucraina, vittima il 6 febbraio scorso della rapina nell’abitazione sulla Cassia a Roma sfociata nell’uccisione di uno dei rapinatori, colpito da un proiettile sparato dalla guardia giurata Antonio Micarelli, ora in carcere per omicidio, è stata intervistata nel corso della puntata del 19 marzo di Fuori dal coro, il programma del mercoledì sera di Rete4 condotto da Mario Giordano: «Ho sentito che qualcuno è entrato a casa, ha forzato le serrande. Una persona è entrata in stanza con il volto coperto di nero, con un passamontagna. Ha preso in mano una mazza di ferro di più di trenta centimetri. Subito dopo è entrata una seconda persona con una grande asta. Il ladro che è morto (Antonio Ciurciumel nrd) era a destra, l’altro a sinistra. Hanno iniziato con le armi a fare così (e mima un gesto intimidatorio, ndr».

La donna si commuove nel ripercorre i fatti: «Dicevano (i rapinatori, ndr) ‘oro e soldi, oro e soldi. Dov’è l’oro? Dove sono i soldi? Dove sono le chiavi della cassaforte?’. Io gli dico che a casa che non ci sono soldi, oro, non c’è niente. Non hanno trovato i soldi che si aspettavano così si sono arrabbiati. Loro erano come matti per i soldi. Ho pensato che in quei minuti finisse la mia vita perché non potevo fare nulla, non potevo spostarli, non potevo urlare. Mi hanno preso il telefono e lì ho pensato che la mia vita potesse finire. Poi ho sentito le pistole in lontananza ho capito che fuori c’era qualcuno, forse i carabinieri o forse qualcuno c’era per aiutarmi». Sulla guardia giurata Micarelli, ora in carcere per omicidio volontario, la donna non ha dubbi: «Non è giusto che sia in carcere, perché se non mi avesse aiutato Antonio, forse sarei già morta».