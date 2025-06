Alcaraz demolisce Paul: "Scusate, faccio il mio...". La frase che non sfugge

04 giugno 2025 a

Carlos Alcaraz è approdato in semifinale al Roland Garros. Lo spagnolo, numero 2 del ranking e del tabellone, ha battuto lo statunitense Tommy Paul, numero 12 Atp, in tre set. Dopo due set dominati contro lo statunitense, ieri sera, il tennista è riuscito a fare break nel terzo sul 4-4 ed è volato in semifinale contro Lorenzo Musetti, già affrontato nella finale di Montecarlo e in semifinale a Roma. A gara conclusa, nell'intervista post-match, Alcaraz ha parlato senza filtri: "Stasera potevo chiudere gli occhi e la palla era sempre in campo”, ha ammesso, alludendo a una superiorità di abilità e visione di gioco.

Non solo. In un secondo momento, lo spagnolo ha analizzato l'incontro e si è rivolto agli spettatori che hanno pagato i biglietti di una partita durata pochissimo. "Devo scusarmi con voi. So che volevate guardare più tennis. Ma io devo fare il mio lavoro”, ha affermato. Di Alcaraz ha parlato Jannik Sinner dopo il match vinto contro Rublev: ”Penso che io e Carlos sappiamo tutto quello che c'è in gioco prima di ogni partita — ha spiegato il numero uno al mondo — Per me l'anno scorso c'è stata una partita importante che ho vinto, quella in Arabia anche se era un'esibizione. Mi ha aiutato perché entrambi cerchiamo costantemente di capire il livello dell’altro".