Renzi attacca: "Il centrosinistra sta per mandarvi a casa". Replica clamorosa di Bocchino

La vittoria del campo largo a Genova, dove le elezioni comunali si sono concluse con il trionfo di Silvia Salis, è un segnale da non sottovalutare per il governo? Per rispondere a questo quesito, Matteo Renzi, ospite a Piazzapulita, ha attaccato la maggioranza e provato a sostenere la sua visione politica prendendo le distanze dai sondaggi. "Se continuiamo a fare opposizione a Giorgia Meloni soltanto sul terreno su cui lei è più brava, cioè l'ideologismo, non la mandiamo a casa. Se andiamo sulla concretezza e vediamo quello che è successo a Genova, questo è un governo di disastri", ha detto il leader di Italia Viva. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia, Italo Bocchino, ha subito puntualizzato, leggendo lo studio dell'Istituto Cattaneo e sottolineando che "l'area del campo largo ha perso nel complesso qualcosa rispetto alle politiche del 2022".

"È fantastico, io adoro Italo Bocchino. A fronte di una sconfitta, ci dice che va tutto bene. La cosa incredibile è che, anche di fronte alla sconfitta, Bocchino non riesce a dire 'Abbiamo perso'", ha controbattuto Renzi, rendendo così la discussione rovente. Silvia Salis "va a dormire pensando alla giunta" e il centrosinistra "sta per mandarvi a casa", ha continuato il leader di Italia Viva, alzando il tono della voce e puntando il dito contro la destra. Bocchino, a quel punto, più che creare caos in studio, è stato diplomatico e ha lasciato intendere che i fatti dimostreranno il contrario. "Rimarrete delusi", ha chiosato.