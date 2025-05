Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 30 maggio: tutti i segni

Branko 30 maggio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 30 maggio 2025.

Ariete

Ancora un po' di agitazione dovuta alla Luna, che si estende anche alle collaborazioni professionali e all'ambiente nel suo complesso (contrasti piuttosto vivaci con i “capi”), ma gli influssi diretti al segno sono di grande risonanza. Così ribelli, così affascinanti. Grande forza di attrazione, ma poi dovete mantenere ciò che conquistate. Giove stimola realizzazioni di grande portata, le iniziative sono sostenute dalla fortuna. Siate sereni, la felicità è a portata di mano.

Toro

Una folla di persone intorno, l'intelligenza e l'esperienza aiutano a individuare la persona giusta, che vi aiuterà ad aprire quel portone di ferro chiamato successo. Parliamo di ferro perché in questo periodo di Marte ostile non avete un buon rapporto con la sua forza, invitiamo a non superare il preventivo stabilito. L'amore vuole un'atmosfera meno ansiosa. Aspettatevi un dono.

Gemelli

Luna e stelle veramente generose e presenti in ogni settore della vostra vita, positive anche per la salute se avete bisogno di cure e controlli, ma siete anche facilmente irritabili, calma! È in gioco il vostro futuro. Non potete perdere, venerdì è uno scrigno di occasioni, farete buona impressione ovunque, non si può sapere da dove possono arrivare soldi. Voi sapete benissimo invece da dove uscirà fuori un amore, bello e scintillante come le vetrine di Via Condotti e Via Monte Napoleone.

Cancro

Come succede spesso al vostro segno, i problemi nascono più dal passato che dal presente. Nettuno, pianeta del tempo passato transita in Ariete, invita a chiarire i sospesi privati o professionali. Luna balla felice nel segno, guardata da Urano, un aspetto buono per le questioni di beni immobili, consultatevi con persone anziane ricche di esperienza. Situazioni hard nella vita sentimentale, voglia di trasgredire. Qualcuno di voi già sogna Mykonos e Ibiza.

Leone

Quello che è possibile rimandate a domani o domenica, quando arriverà nel segno Luna, questa ancora in Cancro vi fa sentire impulsivi ma dobbiamo dire non irrazionali, potete controllare quelle questioni che dovete sistemare entro l'estate, anche nella vita personale. Non sono ancora risolti i problemi di coppia, diciamo che vi trovate al confine tra il passato e il futuro, ma Giove può dare il visto per passare oltre. Marte vi vuole passionali, Venere innamorati.

Vergine

Riprendete fiato, Luna transita anche oggi nel settore dei grandi incontri, forma un aspetto per voi molto buono con Urano in Toro-casa, famiglia, terreni, proprietà (anche del coniuge) Venere vi riavvicina alle persone perse di vista, fa nascere nuove idee nella vostra mente fertile e riporta finalmente anche i sogni d'amore. Non trascurate i bisogni di emotività, spiritualità, scoprite lo psicologo che si nasconde in ogni Vergine. Vacanze: quest'estate meglio la montagna.

Bilancia

Ritrovate la semplicità, non nascondetevi dietro atteggiamenti da grandi esperti di saggezza umana, ora avete il Sole che illumina il cammino verso un nuovo successo professionale ma anche una nuova felicità nella vita di coppia. Amanti: siete ancora in tempo di sposarvi con Giove in Gemelli, garanzia di felicità per sempre. Il transito si conclude il 9 giugno, entro questa data dovete sistemare cose legali oppure iniziare cause. Obbligatoria uscita serale, divertitevi.

Scorpione

Acqua azzurra, acqua chiara. Un cielo limpido per la vita sentimentale, da non perdere l'odierno aspetto della Luna in Cancro, una passione che arriva, che ritorna, con la forza di uno tsunami. Se leggete queste righe nelle prime ore del giorno, siete in tempo per organizzare un viaggio al mare, in qualsiasi posto, ma astrologicamente l'ideale sarebbe passare un weekend a Nizza. È la città dello Scorpione, piena di pericoli… Il suo entroterra, Provenza, vi commuoverà.

Sagittario

Cielo astrale che cambia la vita. Forse non subito, non oggi stesso, nemmeno domani, ma è molto indicativo l'aspetto che inizierà a formarsi in serata: Luna - Marte - Venere - Saturno. Un weekend di sicure novità sentimentali per i giovani e per i più grandi. Nessuno è mai sfuggito all'azione di questi corpi celesti, solo chi è leggermente masochista può rifiutare il dono di questi quattro dei dello zodiaco. Durante i viaggi, cautela. Per quanto riguarda investimenti molto bene.

Capricorno

Prepotente il richiamo dei sensi. Voi sognate un amore dionisiaco, irresistibile, geloso. Impossibile non amarvi sotto questo cielo di fine primavera, con tanti influssi positivi anche per l'attività, studio, affari. Luna però anche oggi vi prega di non lavorare troppo e di non affaticarvi senza ragione o per colpa degli altri. Se vi trovate in posti di mare, il relax sarà piacevole e farete anche un programma per i prossimi giorni, specie per quanto riguarda le collaborazioni.

Acquario

Successo, la stagione dei Gemelli mette in primo piano anche la Bilancia e naturalmente Acquario. Tre segni d'aria che attualmente influenzano, nel positivo o negativo, il nostro mondo. Eccoli qui: Trump, Gemelli. Putin, Bilancia, Zelensky Acquario… Marte batte contro, rafforza la vostra tendenza alla prevaricazione nella vita di coppia, con conseguenti scontri anche in famiglia. Oggi però la Luna vi dà ragione, la pazienza ha un limite. Ritornerete a contare i soldi. Viaggi sì.

Pesci

Passato lo stress del novilunio, oggi la stessa Luna transita nel punto più alto del vostro cielo, quello dell’amore - ottimismo - fortuna. Fate un passo verso un nuovo guadagno o un nuovo amore. La mente e il cuore, in questo periodo segnato dalla onda creativa di Urano, sono grandi come un universo. La vostra operosità è alimentata dalla eccezionale forza di Marte, guadagnerete più del previsto. In più avete la forza dell'amore. L'infinito, Leopardi, vi dice niente?