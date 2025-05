Maradona, colpo di scena al processo sulla morte: la decisione del tribunale spiazza tutti

29 maggio 2025 a

a

a

Un tribunale argentino ha deciso l'annullamento del processo sulle cause della morte della leggenda del calcio Diego Maradona. La decisione rappresenta l'ultimo, drammatico sviluppo in un processo che ha attirato l'attenzione del paese e del mondo del calcio per oltre due mesi. Il colpo di scena è arrivato dopo che uno dei tre giudici ha rinunciato al proprio incarico in seguito alle polemiche sulla sua partecipazione a un documentario in preparazione sulla vicenda, ma non autorizzato. L'accusa, i querelanti e la maggioranza degli avvocati della difesa hanno chiesto martedì la nomina di tre nuovi giudici e la ripresa del processo, per stabilire se la morte della stella del calcio nel 2020 sia stata un omicidio.

Fuori dal coro, Giordano è una furia: "I giudici hanno abolito il papà"

Le 20 udienze tenutesi da marzo, in cui hanno deposto più di 40 testimoni, sono state presentate prove e hanno testimoniato le tre figlie di Maradona, sono quindi annullate. Sette operatori sanitari sono accusati di omicidio volontario per la morte di Maradona, causata da un edema polmonare mentre era ricoverato a casa per un intervento di neurochirurgia. Le pene, se riconosciuti colpevoli, vanno dagli 8 ai 25 anni di carcere. L'Argentina aspetta giustizia per il suo campione.