È sempre Cartabianca, Mauro Corona si commuove: "Non si muoveva più. Chi ha cani, sa..."

Bianca Berlinguer non usa giri di parole e, nella parte iniziale di È sempre Cartabianca, parla con Mauro Corona di un fatto che lo rende malinconico. "Senta Mauro, lei mi ha detto la scorsa settimana che ero triste, se lo ricorda? Oggi so che lei è triste per un motivo molto preciso, lo posso dire?", ha chiesto il permesso la conduttrice della trasmissione, per poi raccontare che il cane dell'alpinista è venuto a mancare. "Sì, è morto ieri: improvvisamente un'infezione se l'è portato via. Hanno cercato in ogni modo di salvarlo, hanno fatto di tutto", ha detto con la voce quasi strozzata lui.

Pur riconoscendo che la perdita di un amico a quattro zampe è niente rispetto "ai bambini dell'Ucraina", che vivono sotto i bombardamenti, Corona ha detto di avvertire già una forte mancanza: "Mi manca qualcuno che, quando arrivi, salta, gioisce e che sa amare senza chiedere". Gli animali, ha fatto notare ai telespettatori, "non mettono il muso, non sono permalosi" ed è per questo che la morte del suo cane "è stato un dolore per tutta la famiglia". "Chi ha un cane, sa di cosa parlo. Sono andato nella clinica per vederlo l'ultima volta. Non si muoveva più e mi sono venute le lacrime", ha aggiunto commosso, facendo cenno a Berlinguer di andare avanti.