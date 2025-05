Lo schiaffone di Brigitte a Macron, Cruciani spiazza Porro: "Chi sei, Davigo?"

Luca De Lellis 27 maggio 2025 a

La coppia Porro-Cruciani è difficilmente arginabile. Il format “tavolo per due” di Quarta Repubblica – andato in onda lunedì 26 maggio su Rete 4 - si conferma una miccia esplosiva dove si parla senza peli sulla lingua. L’argomento di apertura è il video che ritrae la “manata” rifilata da Brigitte a suo marito, nonché Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. E se per il conduttore de La Zanzara “sicuramente è una cosa scherzosa”, il presentatore Nicola Porro è di tutt’altro avviso: “Ma quale scherzosa, si sono menati in aereo, lei le ha dato un cazzotto. Al contrario, l’avrebbero arrestato per molestie”. Su quest’ultimo punto, cioè la presunta disparità di trattamento riservata dai media a un gesto di violenza di una donna contro un uomo rispetto alla situazione opposta, Giuseppe Cruciani ci tiene a precisare: “Ecco, il punto è quello. Sarebbe successo l’inferno”.

Porro va all’attacco, nonostante il linguaggio del corpo lo faccia apparire divertito: “Io difendo Macron, io vorrei che la Corte di giustizia indagasse Brigitte. Dalle immagini si vede che lui cerca di avvicinarsi per far pace e lei gli molla un cazzotto. Vorrei essere una zanzara per sapere su cosa hanno litigato. Stupendo.” Cruciani non ci sta e con l’occasione manda una frecciatina al magistrato del pool di Mani Pulite tacciato spesso di giustizialismo: “Ma questa è una tua interpretazione, chi sei diventato… Davigo?”.

E tira in ballo anche il caso di cronaca nera più mediatico delle ultime settimane, affrontato nella parte precedente della trasmissione: “Tu già stai sentenziando, sei garantista sul caso Garlasco di cui avete parlato, ma colpevolista in questo caso. Come fai a sapere cosa è successo? Hai già deciso che quella cosa lì provenga da un litigio furibondo”. Porro chiude il siparietto con una battuta: “Sì, io adoro essere Davigo su Macron”.