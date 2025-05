Meteo, "arriva l'anticiclone africano": quando scattano le temperature estive

23 maggio 2025 a

L'estate meteorologica si aprirà ufficialmente con l'inizio del ponte del 2 giugno, quando "dovrebbe intervenire una maggiore stabilità anche grazie al supporto dell'anticiclone africano". È quanto anticipa il team di 3bmeteo nell'ultimo articolo pubblicato sul sito. "Il weekend del 24-25 maggio segnerà un punto di svolta nella circolazione atmosferica" perché l'anticiclone delle Azzore "inizierà a spingere verso l'Europa occidentale e l'Italia".

In una prima fase, spiegano gli esperti, "avremo ancora qualche incertezza per il transito di veloci impulsi instabili", ma nel successivo weekend, ci saranno "poche incertezze". Questo scenario, chiarisce la squadra di 3bmeteo, "ci dice che la probabilità di avere una massiccia presenza anticiclonica sull'Europa occidentale e l'Italia nel periodo compreso tra il weekend 31-1 giugno e la giornata della Festa della Repubblica del 2 giugno è molto elevata". In questo quadro, però, "sono da mettere in conto eventuali e isolati spunti instabili come qualche temporale diurno", aggiungono.