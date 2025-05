Meteo, “maltempo marcato”. Il bel tempo non ingrana a maggio: la previsione di Sottocorona

22 maggio 2025 a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? Ci sarà una svolta che avvicina l’estate? A rispondere è l’esperto meteo di La7, Paolo Sottocorona, che fa prima un punto generale della situazione nei cieli: “Al nord e su buona parte del centro un po' di nuvole ci sono, qualche precipitazione c’è”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, giovedì 22 maggio, al sud nuvole, piogge direi di no, qualche pioggia al centro c'è, qualcuna anche consistente fra Romagna e Marche, ma tende ad andare sul mare, al nord invece così come ci si aspettava la situazione è ben diversa, perché abbiamo vaste zone fra il giallo e il rosso, sia a ovest, sia a est, sia sulla parte centrale, meno in pianura, ma queste sono precipitazioni molto estese e molto abbondanti, sono molto molto forti, quindi maltempo marcato. Nella giornata di domani, venerdì 23 maggio, si attenua il maltempo al nord, perché si sposta con la sua parte più intensa verso est. Ma c'è una specie di coda che dalla penisola balcanica arriva a toccare le zone del centro, in particolare quelle del versante adriatico, però anche al nord con qualche precipitazione residua la situazione è decisamente migliore rispetto a quella di oggi. Arrivando alla giornata di sabato 24 maggio, c'è qualche strascico al nord, qualche pioggia, ma prevalgono piogge deboli, ci sono ampie schiarite anche sulle zone di pianura del nord, in parte al centro. Migliora al nord e al centro, un leggero peggioramento al sud ci potrebbe essere”.

Sottocorona passa quindi ad un focus sulle temperature massime: “Le massime di oggi vedono ancora al sud, ma localmente anche su altre zone, valori discreti, non sono elevatissimi per la stagione, ma insomma almeno discreti lo sono. Ed ecco la tendenza delle temperature. Questo peggioramento che c'è al nord porta aria decisamente più fredda, anche se freddo è relativo alla stagione, perché il calo delle temperature sul nord est e anche sulle zone del centro, soprattutto sul versante adriatico, può andare dai 4 ai 5 gradi, forse 6 gradi. Sulla penisola balcanica abbiamo dei salti da un giorno all'altro fra i 10 e i 12 gradi in meno, lì sicuramente si risente e timidamente da ovest si affaccia a qualche aumento, insomma la stagione dai e dai si fa sentire”.