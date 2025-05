Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 22 maggio: tutti i segni

Branko 22 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 22 maggio 2025.

Ariete

Arriva la Luna di maggio, a un solo padrone dovete obbedire: l’amore. Nuove e fresche emozioni anche nei legami di vecchia data, dove persistono però pressioni da parte della famiglia. Riuscirete a sistemare tutto come sempre, ma i nervi e lo stomaco ne risentiranno. Nell’ambiente professionale, Venere nel segno si allinea con Sole in Gemelli, porta immediatamente una nuova possibilità. Cosa volete di più?

Toro

Ambiziosi, costanti, bravi. Ci può essere un compromesso nel lavoro, che si deve accettare, ma non quando va contro quelle che sono le vostre idee, la vostra visione del futuro. Avete un cielo positivo per gli affari, iniziative economiche daranno ottimi risultati, vi andrà meglio di tanti altri. Ritornate a esercitarvi nei giochi d’amore, preparatevi per una nuova conquista, il tutto sarà coronato dalla passione. Riunite la famiglia.

Gemelli

Tra i problemi che anche voi dovete affrontare nel modo esterno, questa sera e nei giorni che seguiranno avrete una positiva Luna e la prima sorpresa sarà l’amore. Tutto quello che farete da oggi in poi va fatto in nome dell’amore, come pretende Venere stupenda in aspetto con Giove. Colpi di fortuna a ripetizione… poter contare, in un momento tanto difficile per il mondo, sulla protezione diretta della stella più fulgida, è un privilegio. Gambe stanche, calzature leggere.

Cancro

Non è facile resistere agli impulsi e scatti, quando la Luna va fuori di testa in Ariete, questa sera si congiunge a Venere: vivaci discussioni con le donne della vostra vita. Incomprensioni madre-figlia. Ma il giorno nasce con lo stimolo della Luna ancora in Pesci, messaggera di ottime notizie professionali ed economiche. Mercurio amico vi aiuta a trovare parole gentili, a ragionare meglio. Un viaggio da programmare.

Leone

Scontro con l’ambiente professionale, con persone con cui dovete collaborare, visto che non potete portare avanti il lavoro da soli. Proprio i pianeti in Toro, Mercurio e Urano, hanno aperto una fase importante e di realistica possibilità di successo. In serata amore splendido. La Luna ispira la passione come la natura in primavera.

Vergine

Scoppia il caldo astrale, nel senso che siete in un fermento mentale davvero ammirevole, vi riesce difficile sopportare la staticità obbligatoria per tanti. Togli il lavoro e gli affari alla Vergine e la mandi in crisi. Non per niente siete governati da Mercurio, che stasera e nei prossimi due giorni vi presta le sue ali, per volare sopra il grande campo di scambi e di esperienze fuori dal comune, anche in amore. Riprendete l’aereo del futuro.

Bilancia

Luna passerà questa sera in Ariete, in opposizione fino al 24, transito che si presenta una volta al mese, non è detto che debba sempre creare problemi nelle collaborazioni, ma questa volta c’è qualcosa da mettere in ordine, rinnovare. Lo farete di sicuro perché la protezione da Gemelli e Leone è veramente formidabile. Tutte le questioni economiche, familiari, rapporti genitori-figli troveranno una positiva soluzione con Luna Nuova del 27.

Scorpione

Un tempo, i pionieri eravate voi. Dopo vi siete adagiati secondo il vento che tirava. Adesso, Luna diventa battagliera e intraprendete nel campo del lavoro - Ariete - soprattutto individualisti, vi spinge a lavorare in modo autonomo. In quel segno guerriero entrerà Saturno, uno stimolo incredibile per quelli di voi che vogliono davvero raggiungere qualcosa di importante. Accendete le idee, la volontà, l’ambizione. Il coraggio di reagire. Anche alle prepotenze del vostro amore.

Sagittario

Va bene parlare, annunciare e proclamare, lo sanno fare tutti, ma le stelle vogliono da voi qualcosa di concreto, scelte coraggiose ed esclusive. Il weekend sarà toccato da aspetti eccezionali, che accadono per la prima volta quest’anno, e di cui ve ne parleremo domani. Un momento di spiritualità in questo giorno dedicato a Santa Rita da Cascia, grande taumaturga. Il suo simbolo è la rosa, la regina dei fiori e dell’amore.

Capricorno

È necessario osservare cautela quando Luna è in Ariete da stasera e nei prossimi due giorni, ma il positivo è che non si scontra con altri pianeti. Guardate però dove mettete i piedi quando camminate, i vostri incidenti nascono sempre per distrazione. Nessun passo indietro, invece nel lavoro-affari-professione-investimenti. Fate riscaldare il ferro. Riunite la famiglia, tutto deve essere fatto in maniera perfetta, come nel vostro stile.

Acquario

Magari non sarà possibile riprendere i soldi volati via nel mese del Toro, però troverete tante nuove occasioni di guadagno, successo, lavoro. È molto importante organizzare e programmare fin nei minimi dettagli l’attività per la prossima settimana. Sotto Luna nuova in Gemelli. Possibile anche la fine di un’intesa, ma si tratta di un finale che avete deciso da tempo. Ma in amore siete sempre appassionati! Quando non c’è, voi lo inventate.

Pesci

Gran parte del giorno avete ancora nel segno una Luna speciale per le questioni famigliari e abitative, ma anche per le vostre questioni molto personali e intime. Ultima congiunzione con Saturno, che per qualche mese andrà in Ariete, ma questa è già la nascita di una nuova geometria astrale per la vostra vita sentimentale e professionale. Luna nel segno chiama Cancro e Toro. Noi consigliamo vivamente il Capricorno.