Garlasco, l'ex manager rivela: “Messaggi vocali di Paola Cappa? Smentisce la gemella Stefania”

Francesco Chiesa Soprani, ex manager nel mondo dello spettacolo, è stato intervistato da Repubblica in merito agli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco in cui venne uccisa Chiara Poggi e per cui è stato condannato a 16 anni Alberto Stasi: “Il giorno della notizia del prelievo del Dna di Andrea Sempio scrivo a Paola Cappa ‘Che cosa sta succedendo?’. Lei inizia a mandarmi un fiume di messaggi vocali. Alcuni molto interessanti. Li ordino in una cartellina, come memo faccio una fotografia, ogni tema un titolo…”. Ed ecco un chiarimento sulla notizia emersa nei giorni scorsi sulle cugine di Chiara Poggi: “Il messaggio in cui Cappa mi parlerebbe del tentativo di qualcuno di incastrare Stasi non è come è stato raccontato”.

Garlasco, giallo sull'sms di Cappa: "Abbiamo incastrato Stasi". Ma agli atti non risulta

“Ho conosciuto Paola Cappa nel 2007 - dice ancora Chiesa Soprani -. Dopo l’omicidio sono io che porto Fabrizio Corona a Garlasco. Voleva ingaggiare le ‘gemelle K’ per interviste e passaggi tv. Da allora Paola ed io diventiamo amici. E si arriva al messaggio del giorno in cui prendono il Dna a Sempio. Le scrivo. Lei si è lasciata andare con tutti questi vocali. Se la Procura me li chiede li fornisco. Quando i nomi di Paola e Stefania sono tornati nelle cronache l’amicizia si è, diciamo, diradata”. Poi arriva il passaggio critico: “C’è un messaggio in cui Paola smentisce alcuni racconti della gemella Stefania”. Io credo che Stasi sia innocente. Poi chi siano i colpevoli, non so”, la chiusura di Chiesa Soprani.