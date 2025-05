Quarto Grado, le parole di Prevost: cosa ha detto prima di essere eletto

09 maggio 2025 a

a

a

"E' tutto nelle mani dello Spirito Santo". Con queste laconiche parole, Robert Prevost rispondeva alle domande di Claudia Marchionni di Quarto Grado. Il cardinale passeggiava nei pressi del Vaticano quando è stato intercettato dalle telecamere della trasmissione di Rete 4.

La giornalista riferisce al futuro Pontefice che molti fanno il tifo per lui per il suo equilibrio, per il fatto che è nato a Chicago ma conosce bene l'America Latina, è legato a Roma e conosce bene i vescovi. Prevost sorridendo alla telecamera conferma che "tutto questo è vero".