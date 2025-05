Ilary Blasi, la reazione dopo la chiusura di The Couple: le stories a sorpresa

09 maggio 2025 a

a

a

The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, come noto è stato chiuso in anticipo. La buona notizia è che il ricco montepremi andrà in beneficenza. "A causa della chiusura anticipata del programma - viene spiegato in una nota - Mediaset ha deciso di donare direttamente l'intera cifra di un milione di euro all'Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto".

Già, Ilary Blasi. Come ha reagito allo stop forzato del programma? La conduttrice non ha fatto commenti ma ha pubblicato su Instagram alcune stories che la vedono in vacanza, sul lago, tra viste mozzafiato e hotel extralusso. Tanti i commenti nel post precedenti di spettatori delusi per la chiusura anticipata di The Couple.

De Martino vola in prima serata. Chi vince la sfida tra Blasi e Totti

Delusi anche i concorrenti. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono stai tra i primi a rompere il silenzio: "Siamo tornati. Grazie a tutti per il sostegno e le parole di affetto, anche per le parole di critica. Noi ci siamo presi tutto anche perché vi abbiamo tenuto comunque compagnia, questo ci fa molti piacere". Benedicta Boccoli commentando sui social ha fatto riferimento proprio al montepremi da un milione di euro: "Ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene, perché questo milione va all'ospedale Gaslini di Genova". "Io sono contenta che questo milione vada lì, certo, con il milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così", è l'ammissione della showgirl e conduttrice.