Quarto Grado, bomba sul caso Resinovich: "Sebastiano indagato per omicidio"

Svolta clamorosa nel caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il marito Sebastiano Visintin "è formalmente indagato per l'omicidio della moglie", è lo scoop presentato a Quarto Grado dal conduttore Gianluigi Nuzzi e dal giornalista Carmelo Abbate. "Martedì scorso alle 20.20 le forze dell'ordine hanno fatto irruzione a casa sua e sono uscite alle 5.20 del mattino e non a mani vuote - annuncia Abbate, ospite fisso del programma di Rete 4 in onda venerdì 11 aprile - Lui è ufficialmente indagato, gli contestano sia il 575 che il 577 del codice penale: per i non addetti ai lavori è l'aggravante per l'omicidio di una persona che è coniuge e quindi reato punito potenzialmente con l'ergastolo".

Una vera e propria bomba in un caso che tiene con il fiato sospeso tanti italiani, da quando il corpo della donna fu trovato in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico San Giovanni, avvolto in sacchi di plastica e con la testa infilata in due buste chiuse con un cordino.​ La prima ipotesi fu suicidio, ma dopo svariate traversie giudiziarie una super perizia ha concluso che la donna è stata uccisa. Le indagini hanno anche esplorato i rapporti personali di Liliana. Si è scoperto che aveva una relazione extraconiugale con Claudio Sterpin, mentre il marito, Sebastiano Visintin, è stato oggetto di sospetti e critiche. Oggi la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio.