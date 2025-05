L'aria che tira, Vannacci pizzica Parenzo: "Comprato la Tesla dalla Piccolotti"

06 maggio 2025 a

A L'aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7, rispunta la questione della Tesla di Elisabetta Piccolotti. A ritirarla fuori è stato l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci. A suggerire il tema, invece, la notizia che riguarda il leader tedesco Friedrich Merz, che non ha ancora raggiunto la maggioranza per essere eletto cancelliere dal Bundestag. "Aggiungiamo sale sulla ferita, noi abbiamo bisogno di toni moderati... Come sta generale? Tutto bene? Contento che Merz non ha ricevuto ancora la fiducia?", ha domandato il conduttore David Parenzo per esordire. Vannacci ha risposto subito: "Mi hanno detto che ha comprato la Tesla della Piccolotti, c'è Kamal (l'autista del conduttore di La7, ndr) che è disperato perché non la sa guidare". "Non ho comprato macchine", ha replicato il giornalista.

"No no, mi hanno detto che ha acquistato la Tesla dalla Piccolotti, vedo che sta seguendo questa grande onda di Muskismo... Bravo, bravo, bravo dottor Parenzo", ha ribattuto Vannacci. Il riferimento è alla vicenda che per giorni ha suscitato l'ilarità della rete e della politica. Seppur convinto detrattore di Elon Musk, Nicola Fratoianni di Avs è stato pizzicato tempo fa a bordo di una Tesla, la macchina dell'azienda di proprietà del magnate sudafricano. Beccato dai giornalisti, ha scaricato sulla moglie Elisabetta Piccolotti. "Siccome siamo ecologisti e anche coerenti abbiamo pensato che fosse bene acquistare un’auto completamente elettrica che mi garantisse una lunga percorrenza in sicurezza e avesse un’autonomia importante", ha spiegato la parlamentare di Avs, specificando di aver comprato il mezzo quando il braccio destro di Donald Trump "non era ancora diventato nazista".