Marco Rizzo a valanga sullo scandalo Green: "Soldi per raccontarci balle"

05 maggio 2025 a

"I cittadini italiani sanno che l'Europa è matrigna nei confronti dell'Italia". Marco Rizzo, leader di Italia sovrana popolare, spara ad alzo zero sull'Ue nel corso della puntata di domenica 4 maggio di 4 di sera weekend, su Rete 4. "Andate a chiedere agli agricoltori cosa pensano dell'Unione Europea, andate a chiedere ai pescatori. Il Green Deal di Timmermans? Una un grande scandalo, andate a vedere i soldi che l'Unione Europea ha pagato ai giornalisti e alle organizzazioni non governative per raccontarci la balla del Green e la balla del cambiamento climatico dovuto all'uomo", attacca Rizzo in riferimento alle recenti rivelazioni del quotidiano olandese De Telegraaf, secondo cui la Commissione europea avrebbe utilizzato fondi Ue per finanziare una rete di Ong con lo scopo di "promuovere l’agenda green dell’ex commissario Frans Timmermans".

Sulla situazione economica e gli scenari nazionali, il presidente onorario del Partito Comunista afferma: "Vogliamo spiegare cosa succede davvero in Italia? Il tema non sono i dazi, il tema è il costo dell'energia. Noi prendevamo il gas russo a basso costo, adesso lo paghiamo solo di più". Per quale motivo? Dopo le sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina cambia "la triangolazione" dei flussi energetici", e "compriamo il gas americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4".