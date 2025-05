Conclave, Cerno a Quarta Repubblica: cosa c'è davvero dietro al post del Papa-Trump

05 maggio 2025 a

a

a

La Chiesa sceglie la sua guida. Il Conclave è ormai alle porte tra trattative, manovre e intrighi. La spunterà un Papa affine a Bergoglio o al Soglio di Pietro salirà un conservatore? Se ne parla nella puntata di lunedì 5 maggio di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, con Tommaso Cerno che osserva come questo Conclave, che inizia il 7 maggio, sia "molto più di veline che di veleni". Perché? "In America si pubblicano le notizie, in Italia no - spiega il direttore de Il Tempo - In Italia c'è un'attenzione morbosa a non turbare quello che succede in Vaticano. Quindi di questi veleni una buona parte sono coperti da veline".

Conclave, scatta il cyber-scudo contro hacker e spioni: jammer e anti-droni

Mentre è tutto pronto per la chiusura della Cappella Sistina, fa rumore il post con cui il presidente americano Donald Trump ha diffuso una sua immagine, generata con l'AI, che vede vestito da Papa. Sbaglia chi bolla questa uscita come una smargiassata senza significato. "Trump pone un problema molto serio con questo post che può essere dissacrante, come per me è dissacrante vedere i partigiani rossi che sfilano con la foto del Papa..."; osserva Cerno. Insomma, Trump pone un "problema che nel conclave c'è - aggiunge il direttore - Cioè la chiesa cattolica americana, la più ricca del mondo, quella che mette insieme un patrimonio grande come quello di tutte le altre conferenze episcopali, Bergoglio l'ha in qualche modo trattata male. E Trump ha ricevuto da questo Papa degli sgarbi diretti". Quali? "Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, viene nominato cardinale di San Francisco il più grande antitrampiano a Washington e Trump alla Casa Bianca non invita il Vescovo di Washington ma invita Dolan. Tutto questo per dire cosa? Che dobbiamo ricordarci che il 60% dei cattolici americani hanno votato Trump, che Trump può muovere una chiesa ricca e che i conservatori americani si sentono sottorappresentati e messi da parte", spiega Cerno. In altri termini, conclude il direttore, "il tema della chiesa americana, il ruolo che avrà e le trattative che l'America sta facendo in questo conclave sul suo ruolo sono reali".