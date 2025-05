Che tempo che fa, letterina di Littizzetto a Bergoglio: "Chi verrà dopo di te? Speriamo..."

05 maggio 2025 a

a

a

Non c'è puntata di Che tempo che fa che si concluda senza la lettura dell'ormai famosa letterina di Luciana Littizzetto. Spazio di leggerezza a parte, questa volta la comica ha voluto rivolgersi a Papa Francesco, venuto a mancare lo scorso 21 aprile a causa di un ictus. "Caro Papa Frank - ha esordito dopo aver raggiunto il conduttore Fabio Fazio -, uomo venuto da lontano che ci hai conquistato da subito con i tuoi buonasera e i tuoi buon pranzo. Come stai? Secondo me molto meglio delle ultime settimane". Poi subito le scuse: "Scusa se ti parlo come se fossi ancora qui, ma per me, sei, ancora qui". Per questo "mi viene da parlarti al presente, noi piemontesi lo sai, siam fatti così, allergici alla retorica. Diciamo che ti sei solo spostato di location. Adesso dall’alto, come un drone, puoi vedere tutte le magagne del mondo ancora meglio".

C'è la firma di Parolin sull'ultimo documento dell'affaire Sloan Avenue che ha segnato il caso Becciu

Littizzetto ha allora ripercorso gli ultimi giorni di Jorge Mario Bergoglio: "Te ne sei andato via di mattina presto, il lunedì dell’Angelo, con le tue vecchie scarpe consumate di chi ha camminato per davvero. E noi ci siamo sentiti improvvisamente soli. Disperatamente soli. Come se nostra la bussola avesse perso il Nord", ha ammesso. "Perché noi ti stavamo a cuore per davvero e contavamo sulla tua tenacia, sulla tua forza di ripetere e ripetere le stesse cose senza mai perdere la speranza", ha sottolineato. Il successore di Pietro venuto dalla fine del mondo, ha fatto notare, ha "portato Dio in mezzo alla gente, e la tua gente è venuta a salutarti da tutto il mondo, potenti e invisibili insieme, quelli che contano e quelli che non contano niente".

Conclave, le modalità di voto: ecco come si elegge il Papa. Tutti i passaggi

Ora è tempo di Conclave, di giochi di potere, di difficili equilibri. E proprio per augurarsi che la scelta ricada su un candidato in grado di guidare la Chiesa, la spalla di Fazio ha affermato: "Caro Papa Frank, un format in cui la Chiesa e il Grande Fratello si uniscono: tanti concorrenti diversi chiusi dentro la casa, Conclave, Con Chiave, che dovranno sfoderare tutte le strategie possibili per vincere, sotto l’occhio attento dell’Onnipotente. Non sappiamo chi verrà dopo di te. Speriamo uno che sia capace di guidare la Chiesa, ma non da monarca. Uno come te che predicavi il Vangelo senza sbatterlo in faccia come una padellata. Che parlavi ai migranti, ai gay, alle mamme single, ai malati, ai poveri, agli ultimi, a quelli che la Chiesa troppe volte ha tenuto fuori dal portone", ha concluso.