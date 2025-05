Teo Mammucari: "Il giorno più felice? Domani. Siamo in un momento difficile"

04 maggio 2025 a

Non lo si vedeva in televisione dai tempi della sfuriata a Belve, quando si irritò per le domande poste da Francesca Fagnani e lasciò lo studio a pochi minuti dall'inizio dell'intervista. Teo Mammucari è tornato oggi davanti ai riflettori e ha scelto il salotto di Domenica In per parlare del suo libro "Dietro ogni profondo sospiro". È lì che, dialogando con Mara Venier, ha fatto un salto indietro nel passato e ha spiegato in che rapporti è rimasto con la giornalista del programma di Rai 2. "Non vai dalla Fagnani?", lo ha pizzicato la signora della domenica. "Voglio dire una cosa", ha subito puntualizzato il conduttore, "Io non ho nessun rancore. Se vuoi fare questo mestiere, le prendi e le dai. Le cose, belle o brutte, le accetti con la stessa gioia".

Poi la stoccata: "La Fagnani è una suora buona", ha esclamato sorridendo. Lo scambio di battute si è spostato sul presente. "Ti ho chiesto del giorno più felice e mi hai risposto 'Domani'. Io te lo auguro con tutto il cuore", ha confessato Venier al suo ospite. Mammucari non si è certo tirato indietro e ha replicato così: "Il giorno più felice è quello di mia figlia". A quel punto, il conduttore ha vuotato il sacco e ha ammesso: "Siamo in un momento difficile. Forse domani perché magari avrò la risposta più bella della mia vita. Non lo posso dire"