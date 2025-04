Mauro Corona: "Indegno e vergognoso", furia da Berlinguer sui funerali del Papa

30 aprile 2025 a

Il mondo era a Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Tutto è stato perfetto ai funerali di Jorge Mario Bergoglio, ma oltre all'amore senza fine per il Pontefice venuto "dalla fine del mondo" ci sono un paio di "macchie" sulle esequie che fanno infuriare Mauro Corona. Lo scrittore-alpinista ospite di Bianca Berlinguer, nella puntata di martedì 29 aprile di È sempre Cartabianca su Rete 4, osserva che sabato 26 aprile a Roma "la gente era commossa e particolarmente addolorata e affezionata a Bergoglio, ma tutto il resto che ci girava attorno era una cosa indegna e vergognosa".

Intemerata che suscita la curiosità della conduttrice che chiede a Corona se l’oggetto dei suoi attacchi sono i politici e le autorità che per anni hanno criticato aspramente Bergoglio. "Sì, le autorità - risponde lo scrittore - e poi anche questa mania di fare il selfie, tutto questo, questa voglia di immortalarsi a un funerale", attacca Corona. Un fenomeno iniziato dall'esposizione della salma nella basilica di San Pietro e continuato alle esequie. Ai funerali "si va per la pietà dei rimasti e in questo caso i suoi familiari di Bergoglio erano tutto il pianeta, e quindi ci vuole rispetto, non andare a fare i selfie con la morte del papa", .