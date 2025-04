Chiara Ferragni, la lite con la follower: "Che cosa cattiva", Fedez e i tradimenti

Alice Antico 26 aprile 2025 a

Sembrava tutto finito, ma la storia tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare. A due anni dalla separazione ufficializzata nel dicembre di due anni fa, l’eco mediatica e le emozioni non si sono ancora spente. Anzi, negli ultimi giorni, Chiara è tornata nel vortice delle polemiche proprio mentre cercava di mandare un messaggio di rinascita e forza alle sue follower. È stato un video su TikTok a far esplodere il caso. Ferragni, parlando della relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco, aveva commentato con entusiasmo: "Auguro a tutte un rapporto di questo tipo", aggiungendo parole di incoraggiamento per invitare le donne a credere nel proprio valore e a non accettare rapporti tossici. Un'intenzione positiva, che però ha ricevuto un'ondata di commenti al vetriolo. Tra i tanti, una follower l'ha attaccata duramente: "Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?".

Questa volta, Chiara non ha lasciato correre. Stanca di subire in silenzio, ha risposto senza filtri: "Che cosa cattiva da dire a una persona che ha scoperto, dopo essere stata lasciata, di essere stata presa per il c* per tutti questi anni"**. Parole che, dietro l’immagine pubblica sempre curata, fanno trapelare dolore e ferite ancora aperte.

Nel frattempo, anche Fedez ha rotto il silenzio, seppur indirettamente. In mezzo a una polemica con Marco Travaglio nata da un episodio del podcast "Muschio Selvaggio", il rapper ha voluto chiarire che nessuna battuta infelice, e tantomeno Travaglio, ha avuto un peso nella fine del suo matrimonio con Chiara. Un modo per ribadire che le cause della rottura sono ben più intime e profonde di quanto emerso finora. Ad oggi, Chiara Ferragni si trova a dover gestire non solo la chiusura di una relazione: il giudizio sembra colpirla anche, e principalmente, come donna e madre. E dalle sue ultime reazioni emerge una chiara voglia di raccontare finalmente la sua verità, dopo tanto silenzio e troppi non detti.