E' sempre Cartabianca, il retroscena di Mauro Corona: "Cosa mi rispose Papa Francesco"

Mauro Corona rivela un retroscena su Papa Francesco. E lo fa nel corso della puntata di "E' sempre Cartabianca" in onda il 22 aprile su Rete4. Corona rivela di aver invitato Francesco a dire messa nel Vajont. E svela anche quale fu la risposta del Santo Padre.

Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Mauro Corona ricorda Papa Francesco: "Non è più Papa Bergoglio ma Papa Orgoglio" pic.twitter.com/mKNAmiD78v — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 22, 2025

"Lo avevo invitato a venire quassù al Vajont a dire messa. Mi rispose quasi a malincuore e mi disse: caro Corona non dipende da me. Qui decidono tutto quelli che mi stanno attorno. E lì capii che lui, nonostante avesse fatto anche colpi di testa, ne aveva di coraggio e di orgoglio. Non è più Papa Bergoglio ma Papa Orgoglio perché le cose sue le ha fatte, contrastato in mille modi