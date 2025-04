Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 19 aprile: tutti i segni

Branko 19 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 19 aprile 2025

Ariete

L'uscita del Sole lascia un po' di stanchezza, l'odierno stress fisico e nervoso dipende però dalla Luna in Capricorno, agitata anche per la famiglia nel suo complesso. Anche tra fratelli si discute per questioni materiali, ma nel campo del lavoro siete stimolati da un ottimo aspetto tra Marte appena entrato in Leone e Nettuno nel vostro segno. Possedete un'intelligenza sensitiva, medianica, che vi indirizza verso i prossimi obiettivi. Una partita col destino da giocare fino in fondo.

Toro

Auguri! Alle ore 19:57 entra nel segno il Sole e apre il mese del vostro compleanno, che è anche il periodo più importante dell'anno da ogni punto di vista. Qualche riserva potremmo esprimere nei prossimi giorni causata dalla faticosa posizione di Marte, oggi però la partenza è accompagnata da una magnifica Luna, Venere, Urano e Saturno. Con un cielo così forte si vince sempre, anche in posti lontani. Divertente il progetto da realizzare in famiglia. Amore splendido.

Gemelli

La fredda posizione di Venere in Pesci non impedisce ai freschi amori di vivere palpitazioni e sensazioni intense, specie se sono ancora in fase di conoscenza, qualche tensione esagerata invece nel matrimonio. Anche durante le feste, date l'impressione di essere sposati con il lavoro, che peraltro adesso andrà ancora meglio grazie al trigono che nasce tra Marte e Mercurio, entrambi in posizione illuminata anche rispetto al vostro Giove. Vi piace l’amore caotico.

Cancro

Sempre stressanti i viaggi, causa Mercurio in Ariete e anche la Luna in opposizione non è molto divertente, ma può essere utile per movimentare la vita con amici vecchi e nuovi. Sole assume un aspetto decisamente positivo per i prossimi affari e per le relazioni sociali utilissime alla carriera. Soprattutto per chi aspetta nuove occasioni per il lavoro. Pasqua sorprendente per le persone in attesa di un amore, prosegue l'incantevole influsso di Venere, incontri romantici.

Leone

Sabato, domenica, lunedì. Tre giorni con ottimi e concreti influssi astrali nel settore delle imprese professionali e finanziarie. Ma se l'argomento non vi interessa e volete solo vivere una vera vacanza di Pasqua, ci sono le amicizie e le nuove conoscenze a rendere piacevole il vostro soggiorno ovunque sia. I pianeti che maggiormente incidono sulla vita sentimentale sono in aspetto idilliaco: risveglio con Marte nel segno, Mercurio messaggero di buone notizie, Giove e Venere, due fortune per voi.

Vergine

Il Sole, fonte di tutte le energie in un oroscopo, dal Toro diventa amico anche vostro e del Capricorno, segnala quindi un altro passo avanti verso la riscossa, che state inseguendo e che meritate. Dal cassetto segreto della vostra scrivania o della vostra mente, tirate fuori il progetto a cui pensate da molto ma che non siete riusciti a mettere in cantiere per cause diverse, anche per i vari voltagabbana. “I sottufficiali più piccoli di statura sono i più superbi.”(Napoleone)

Bilancia

Se non avete ceduto alla pressione del Sole in Ariete, da oggi siete in un punto di forza nel vostro ambiente. Il nuovo aspetto molto positivo per voi, Sole in Ariete e Marte in Leone, mette in movimento la vostra vita e il vostro amore, adesso si inizia a cambiare sul serio. Dovete ricordare che Giove è imprevedibile, un riconoscimento arriva anche se non lo cercate adesso, con Toro e Leone farete grandi cose insieme. Anche Venere vi pensa sempre, sesso a volontà.

Scorpione

Qualche difficoltà di intesa con gli altri è inevitabile, Sole in Toro transita nel settore delle vostre collaborazioni e dei rapporti stretti, legami sentimentali ufficiali o ancora liberi. Mettiamo la parola “liberi”, fino al 9 giugno… poi Giove in Cancro porterà gli innamorati all'altare. Tutto questo tempo Marte resterà in Leone, sarà nostra premura ricordarvi che la salute è il bene più prezioso, esagerazioni non sono concesse. Un po' di pericolo in amore vi piace.

Sagittario

Come abbiamo più volte anticipato, Pasqua presenta per voi un notevole miglioramento del quadro astrale, a cominciare da Marte che ieri sera ha preso possesso del Leone, Sole in Toro è perfetto per quello che adesso volete fare voi: riuscita perfetta nel lavoro, risultati più che soddisfacenti in affari. Queste ambizioni non giustificano il non dare il posto che merita al vostro amore, se siete ancora soli, qualcuno vi aspetta dietro l'angolo. Speriamo sia un Ariete.

Capricorno

Mercurio potrà dare fastidio fino al 10 maggio in Toro, ma in quel caro segno fratello oggi inizia a splendere il Sole e con questo evento vi troverete a poter contare su tutti i pianeti a voi favorevoli. È chiaro come il sole che comincerà a dare i frutti concreti questo incredibile 2025. Ritrovate l'ottimismo e la forma passionale. Pasqua vi porta anche una Luna straordinaria, tutti i sentimenti vivono giorni bellissimi, un vero risveglio di primavera.

Acquario

Quest'anno anche voi siete molto sensibili alle variazioni climatiche che poi danno instabilità nella salute. Adesso con Sole in Toro dovete prestare maggiore attenzione perché Marte sarà in opposizione dal Leone per parecchie settimane. Il settore della famiglia sarà in primo piano, anche con eventi lieti e felici. Se dovete fare rinnovamenti in casa Giove vi assiste sempre. La vacanza di Pasqua è arrivata al momento giusto, vivetela innamorati come se fosse una luna di miele bis.

Pesci

Perché siamo tanto sicuri del vostro successo? Perché oggi inizia l'aspetto Sole-Marte, protezione formidabile per affermare le vostre capacità, il talento, nei prossimi due mesi. Dopo l'uscita di Nettuno dal segno anche Saturno passerà in Ariete il 24 maggio. Il Pesci diventa protagonista dell'oroscopo mondiale, continua il lavoro di cambiamento. Ma voi personalmente avrete vantaggi e un amore che vi segue sempre. Buona Pasqua!