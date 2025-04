Marracash, salta la laurea honoris causa al rapper: "Testi sessisti"

19 aprile 2025 a

Testi potenzialmente misogini e sessisti, salta la laurea honoris causa al rapper Marracash. Non ci sarà nessuna onorificenza accademica da parte dell'università di Messina per Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome dell'artista 45enne di origine siciliana. È stata infatti bocciata l'idea di assegnare il riconoscimento all'artista. Già una volta c'era stato un tentativo di far passare la proposta, ma anche in quel caso era saltata per il "timore che i testi delle opere avessero contenuti di natura sessista".

L'idea di conferire una laurea in Scienze dell'informazione, tecniche giornalistiche e social media al rapper era stata avanzata dal docente di Linguistica, dll'università di Messina, Fabio Rossi. Si è però arenata durante un consiglio del Dipartimento di civiltà antiche. Marracash è originario di Nicosia (Enna) ed è uno dei rapper più apprezzati in Italia, nel 2022 premiato con l'ambita Targa Tenco. La città comunque accoglierà il rapper, il 5 luglio, in occasione del concerto allo stadio Franco Scoglio. Ma niente laurea.