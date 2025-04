Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli mostra le ultime foto: "Sempre col sorriso"

14 aprile 2025 a

È scomparsa da quaranta giorni Eleonora Giorgia dopo la sua lunga battaglia contro il tumore al pancreas che ha affrontato sempre con coraggio, e "non ci si abitua mai alla scomparsa di una persona che si ama e che si è amato così tanto", osserva Andrea Rizzoli. Ospite di Mattino 5 lunedì 14 aprile, il figlio dell'attrice di Borotalco e Sapore di sale spiega che la madre "lei mi ha dato gli strumenti necessari per affrontare la sua mancanza".

Sull'elaborazione del lutto, Rizzoli spiega che "noi siamo stati fortunati nella tragedia perché aver avuto un anno nel quale sapevamo, nonostante le cure che ci poteva essere, che mamma potesse non farcela e ci ha permesso di elaborarlo". Anche se a "livello emotivo la mancanza è costante e quotidiana perché per me mia madre era un confronto su tutte le cose della vita, le scelte, le esperienze e questo mi manca - continua il figlio dell'attrice - Rimane il suo numero in rubrica tra i preferiti e mi viene ogni volta la voglia di chiamarla. Questo non credo che si riuscirà mai a superare, uno si adatta e va avanti".

Giorgi "è rimasta col sorriso anche quando era in clinica, proprio negli ultimi giorni", racconta emozionato il figlio che mostra una delle ultime foto scattate con la madre, le due mani che si tengono. "Eravamo in clinica, e comunque rideva, scherzava, era felice di averci tutti intorno e non ha mai fatto nulla per pesarci, non ha mai fatto nulla per condividere il dolore e la fatica che provava".