Manuel Bortuzzo, “non se la sentiva”. Il forfait all'ultimo secondo lascia molti dubbi

Continua a far discutere la vicenda giudiziaria che coinvolge Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Quest'ultima è stata condannata con pena sospesa a un anno e otto mesi dal gup di Roma. Dopo giorni di silenzio, Lulù ha parlato. In una lunga intervista rilasciata a "Fanpage", ha annunciato che farà ricorso contro la condanna: “In questo modo cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me. Ho prove, messaggi e cose che dimostrano che lui mi cercava e che non aveva timore di me e che stavamo benissimo. La mia verità è ben diversa da quella raccontata da lui. Non l’ho mai picchiato o schiaffeggiato. Ha anche detto che l’ho minacciato di morte e che ho annunciato che mi sarei tolta la vita se mi avesse lasciato. Falsità! Io amo la vita e queste cose orrende non fanno parte di me ve lo assicuro", ha detto la Selassiè.

Parole forti, che hanno alimentato ancora di più l'attenzione mediatica. Lulù, infatti, sostiene di avere elementi concreti per ribaltare la narrazione emersa finora. La sua versione si discosta completamente da quella dell’ex compagno e punta a dimostrare che il rapporto, almeno per un periodo, era sereno e condiviso.

Nel frattempo, tuttavia, è successo qualcosa di inaspettato: ieri Manuel, atteso in un programma Rai, non si è presentato. Parliamo del programma "Tango", condotto da Luisella Costamagna su Rai 2. La Rai stessa, tramite un comunicato ufficiale, aveva annunciato la sua presenza: “Al divano, invece, Luisella Costamagna incontrerà il campione di nuoto – e di forza e di coraggio – Manuel Bortuzzo…”. Ma qualcosa è cambiato. Nella puntata di ieri sera, infatti, l’atleta non si è presentato. A chiarire la situazione è stata la stessa conduttrice, che su Twitter ha rivelato il dietro le quinte: “Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai’ di non mandarlo in onda“. Un colpo di scena che lascia spazio a nuovi interrogativi anche e soprattutto perché, dopo le dichiarazioni di Lulù, in molti si aspettavano una replica da parte di Manuel.