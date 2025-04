Un codice Ateco per le escort? Cerno: come sempre arriva prima il Fisco...

11 aprile 2025 a

La prostituzione e i servizi forniti da escort e gigolò ora hanno un loro codice Ateco, ovvero la classificazione di attività economica finalizzata al pagamento delle tasse. Già, dal primo gennaio è entrata in vigore Ateco 2025, la nuova classificazione delle attività economiche, e al punto 96.99.92 sono citati i "Servizi di incontro ed eventi simili" in cui rientrano le prestazioni del lavoro più antico del mondo, tra l'altro regolamentato in molti Paesi. Il dettaglio elenca "attività connesse alla vita sociale, ad esempio accompagnatori e di accompagnatrici (escort)", le agenzie "di incontro e matrimoniali" e poi la "fornitura o organizzazione di servizi sessuali", l'organizzazione di "eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione", e l'organizzazione di "incontri e altre attività di speed networking". L'Istituto nazionale di statistica fa sapere che si tratta semplicemente dell'adeguamento alla nuova classificazione europea, ma il dibattito è aperto. Se ne parla nel corso dell’edizione delle 19 del Tg 4 di venerdì 11 aprile, con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno che ha notare un aspetto peculiare e tutto italiano della vicenda.

"Servizi sessuali". Il Fisco regolarizza la prostituzione: cosa prevede il codice Ateco

"La cosa che mi colpisce è che quando vuoi cominciare a regolamentare una cosa il primo che arriva il Fisco... - osserva Cerno - Il Fisco ha detto 'intanto paghiamo le tasse', poi vediamo se ci sarà l'occupazione del suolo pubblico, l'affitto degli appartamenti, e la grande questione, non banale, in un mondo dove si paga tutto con le carte di credito di cosa dovrebbero riportare le fatture...".

Insomma, dietro l'angolo c'è un possibile "attentato alla privacy del cliente", ironizza il direttore che si chiede chi le prenderà nella cassetta della posta le fatture, la moglie del cliente? Battute a parte, "c'è un gigantesco tema del sesso e del denaro che muove, che è diventato talmente grande che deve essere regolamentato - conclude Cerno - Per il momento lo tassiamo, poi cominceremo a pensare a regolamentarlo e lì sarà un gran caos".