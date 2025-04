Re Carlo e Camilla, il secondo giorno a Roma tra Quirinale, Altare della Patria e Colosseo

08 aprile 2025 a

Secondo giorno a Roma colmo di impegni per Carlo e Camilla. In mattinata, il primo appuntamento al Quirinale, dove i reali britannici erano attesi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giunti al Colle, scortati da un drappello di corazzieri a cavallo in alta uniforme - onore riservato agli ospiti di estremo riguardo - i reali sono stati accolti da un picchetto d'onore dei Lancieri di Montebello in divisa storica, della Marina e dell'Aeronautica. Ad attendere il loro arrivo, il presidente Mattarella insieme alla figlia Laura e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Nel frattempo l'inno inglese ha risuonato mentre veniva issata la bandiera britannica. Subito dopo le note di 'Fratelli d'Italia'. Dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore, Carlo e Mattarella, seguiti da Camilla e Laura, sono passati nella parte retrostante del Quirinale, dove, sulla terrazza che si affaccia verso il Gianicolo, hanno assistito al passaggio delle pattuglie acrobatiche delle rispettive aeronautiche, le Frecce Tricolori e le Red Arrows, che si sono esibite in un volo congiunto. I colloqui si sono svolti nello Studio alla Vetrata e al termine, Re Carlo ha ringraziato il Capo dello Stato "per la scorta ricevuta ieri in atterraggio".

Dopo l'incontro al Quirinale, i reali britannici, accolti dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno assistito alla deposizione di una corona di alloro alla Tomba del Milite Ignoto. Carlo ha passato in rassegna la Guardia d'Onore, composta da 200 militari delle varie forze armate, e insieme a Camilla, sono poi saliti in cima all'Altare della Patria dove è stata deposta la corona ed è stato eseguito da un trombettiere il "Silenzio d'ordinanza". Al termine degli onori ai caduti, i reali hanno salutato i rappresentanti dei corpi militari presenti e il contingente del Regno Unito presente con 21 ufficiali e sottufficiali, di stanza presso il Nato Joint Force Command di Napoli.

Il terzo appuntamento è stato al Parco Archeologico del Colosseo, dove Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a bordo di una Bentley State Limousine colore amaranto. Ad accoglierli, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo. Ma anche una nutrita folla di persone che li attendeva, al di là delle transenne, sventolando bandierine dell'Union Jack. Con loro i reali si sono soffermati, salutandoli e stringendo le mani. Le urla dei fan hanno accompagnato l'ingresso dei reali nel parco, dopo esser saliti sulla terrazza panoramica, ai margini del Tempio di Venere. Dopo una foto ricordo, entrambi i reali hanno salutato con la mano sia la folla festante che gridava i loro nomi radunata ai piedi del Colosseo, sia i giornalisti e i fotografi posti davanti a loro. Infine, ad accompagnare il Re e la Regina per una breve visita del Parco, un ospite speciale. Il presentatore televisivo e storico, Alberto Angela, che ha fatto da cicerone spiegando la storia e il restauro di Roma, incluso quello del Colosseo. Al termine dell'incontro, Carlo e Camilla hanno lasciato via di San Gregorio, lasciandosi alle spalle l'Arco di Costantino, sempre a bordo della Bentley reale. Domani il re del Regno Unito incontrerà la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphilj e poi si rivolgerà alle Camere riunite a Montecitorio. Giovedì tappa a Ravenna, per la visita alla tomba di Dante e al museo di Byron.