Alice Campello a Verissimo, il vero motivo della rottura con Alvaro Morata: "L'errore più grande"

Alice Antico 05 aprile 2025 a

a

a

Anche le relazioni più solide non sono immuni dalle difficoltà, come dimostra il caso di Alvaro Morata e Alice Campello, che ha vissuto un periodo di separazione annunciato lo scorso anno che ha sconvolto i milioni di fan. Tuttavia, la coppia sembra oggi essersi ritrovata e aver ricominciato più forte di prima, in nome di un amore profondo e maturo. La Campello oggi lo ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Alice ha spiegato che la separazione non è stata causata da una crisi tra lei e Alvaro ma: “è stata il risultato di tanti fattori”, ha esordito. “Non siamo stati maturi. Siamo stati molto impulsivi, è stato l’errore più grande della nostra vita. Abbiamo gestito male la situazione, ma fa parte della vita. Si sbaglia, ma questa esperienza ci ha fatto imparare molto”, ha raccontato poi

. Nonostante l’allontanamento temporaneo, Alice e Alvaro hanno saputo ricostruire il loro rapporto che, come lei racconta, oggi regge su basi decisamente più solide: “Oggi tra di noi è ancora più bello perché abbiamo imparato a non dare nulla per scontato. Gestiamo meglio le liti, in modo più maturo. Ci siamo riscoperti, capiti, e sappiamo prendere il lato positivo delle cose”. E poi si è lasciata andare alle sue sensazioni più intime: “Io non riesco a vedere la mia vita senza di lui. Per questo ci siamo riavvicinati. Ci siamo resi conto di quanto siamo indispensabili l’uno per l’altra”.

Morata-Campello di nuovo insieme: il post fa impazzire il web

Oltre alle sfide legate alla relazione, l’influencer ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione: “Dopo l’ultima gravidanza e l’ultimo parto sono quasi morta e questo mi ha cambiata, non stavo bene da tanto tempo e neanche me ne rendevo conto. Vedevo tutto nero, anche se non era così. Ho lavorato tanto su me stessa, sulle sofferenze che avevo, e ora riesco a dare la parte migliore di me”.

Morata-Campello, prima la foto e poi la conferma di lei: "Mi emoziona"

Anche Alvaro, ha raccontato Alice, ha affrontato momenti complicati legati alla loro vita frenetica: “L’amore tra me e lui non è mai mancato, ma con il tipo di vita che abbiamo io e Alvaro è facile soffrire di depressione” ha aggiunto poi. Attualmente i due vivono a Istanbul per via della carriera calcistica di Morata con il Galatasaray. Alice si è adattata ai continui cambiamenti legati al lavoro del marito: “Abbiamo cambiato 4 città e fatto 11 traslochi. Ma io sono abituata, so che è il suo lavoro. Quando ci siamo sposati lo sapevo”, ha concluso poi.