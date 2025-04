Garlasco, “su Sempio la novità meno nuova del mondo”. Bruzzone azzera l'ultima svolta sul dna

03 aprile 2025 a

Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, è stata ospite della puntata del 3 aprile di Ore 14, il programma televisivo di Milo Infante. Durante la trasmissione si è fatto il punto della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e le ultime novità su Andrea Sempio, nuovamente indagato per la morte di Chiara Poggi: un dna maschile trovato sui frammenti delle unghie di Chiara infatti “è risultato perfettamente sovrapponibile” a quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 per l’omicidio, a Sempio. “Sì, lo sapevamo già, te lo avevo anticipato Milo, era – ha detto Bruzzone - sicuramente compatibile con il suo, questa è la novità meno nuova del mondo. E non è un dato dirimente, è un dato che può essere spiegato in maniera improbabile, con una contaminazione secondaria, certo, improbabile ma non impossibile. Le mani dell'appoggio erano fortemente imbrattate del suo sangue e la presenza è estremamente esigua, è materiale molto limitato, compatibile con una contaminazione secondaria anche banalmente da pavimento”.

“Quello – rincara la dose l’esperta - è un dato che da solo non sposta niente, come non ha spostato niente nelle due inchieste precedenti. Ora vedremo in questo maxi incidente probatorio, peraltro affidato a un genetista d'eccellenza come il professor Emiliano Giardina, se tirerà fuori qualcosa di più concreto. Perché solo con quell'elemento che, ripeto, era già noto ampiamente, quantomeno negli ambienti nostri, non è qualcosa che potrà effettivamente spostare questa situazione. Sarà uno scontro tra consulenti tecnici? Certamente – chiosa Bruzzone - ci sarà, ma, ripeto, non credo che avrà la meglio ipotesi accusatoria nei confronti di Sempio”.