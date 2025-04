Femminicidi, Concia e lo schiaffone alla sinistra: “Le vostre proposte? Me co…”. E si prende la rivincita

03 aprile 2025 a

Intervento a gamba tesa di Paola Concia dopo i femminicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella, giovani ragazze uccise negli ultimi giorni. L’ex deputata e simbolo del mondo progressista per quanto riguarda le battaglie Lgbt ha attaccato la sinistra in un post sulla propria pagina Facebook: “Vi siete emozionati per la serie tv Adolescence, vi siete cosparsi il capo di cenere, poi due femminicidi di giovani donne, che avevano semplicemente detto NO, da parte di giovani uomini, e avete perso la lucidità? I partiti di sinistra hanno proposto ‘educazione alla affettività’. Sapete come si dice a Roma? ‘Me cojoni!’. Una proposta innovativa!!”.

“E come mai – ricorda ancora la Concia inchiodando la sinistra di oggi - quando Giuseppe Valditara la propose vi siete opposti? Avete fatto gnè gnè? Ah già, propose alla sottoscritta di collaborare, ma siccome per voi è una eretica di sinistra, diceste NO! Capisco”.