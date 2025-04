4 di sera, Stefania Craxi boccia i dazi: "Le nubi si stanno addensando"

02 aprile 2025 a

I dazi di Trump preoccupano politici e opinionisti. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera in onda il 2 aprile su Rete4. Ospite in studio è Stefania Craxi che boccia la politica protezionistica di Donald Trump in quanto foriera di ulteriori problemi.

"Rischiamo di farci male da soli". Dazi, l'allarme di Sallusti

"Trump ci ha abituato a grandi annunci e a grandi ritrattazioni. Quindi a una grande incertezza - ha detto Stefania Craxi - Di per sé l'incertezza fa danni, spaventa i mercati e persino gli investitori cominciano a dubitare del dollaro. Quindi nubi si stanno già addensando solamente all'annuncio ma io credo che il confronto con la realtà farà molto".