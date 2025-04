Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 1 aprile: tutti i segni

Branko 01 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 1 aprile 2025.

Ariete

Aprile è dedicato a Venere, Afrodite greca, dea dell’amore e della fortuna. Il mese inizia con Venere nel segno che vi precede ma l’amore è rallegrato dalla gioiosa Luna in Gemelli, non dovete dire altro se non l’invito amoroso: vieni amore, siedi su questo letto di fiori accanto a me. Consideriamo il vostro mese simpatico, creativo, allargatevi il più possibile verso l’esterno. Potete emergere, costruire, guadagnare.

Toro

Un periodo di successo personale, liquidità in crescita anche se non disponibile subito per tutti. Aprile inizia con una fertilissima Luna nel campo del patrimonio, Gemelli, ben predisposta per gli affari e per la famiglia, casa. Tutto ciò che ancora dorme tra le braccia del futuro si sta risvegliando piano piano, col ritmo tranquillo e morbido proprio come piace a voi, che siete famosi nello zodiaco per la vostra languida pigrizia.

Gemelli

A volte paghiamo un prezzo troppo alto per i nostri sogni, ma teniamo presente che sono anche una grande forza, nei periodi complicati della vita. Bisogna sognare e credere in amore, perché prima o poi Venere risplenderà. Aprile nasce con Luna nel vostro segno, piaceri sensuali sono garantiti da Giove che vi guida anche sulle strade impervie del successo. Non createvi inutili problemi, dice Mercurio.

Cancro

L’atteggiamento un po’ antiquato, che talvolta assumete, può risultare affascinante in amore e nei rapporti di amicizia, non nelle questioni professionali. Qui dovete inventare qualcosa di nuovo, attuale e moderno. Venere e Mercurio sono in sintonia, ottime iniziative commerciali. Marte fa sbocciare passioni nuove e anche irrazionali, ma possiamo anche chiederci quando mai le passioni siano state ragionate. Insieme ai soldi Mercurio vi favorisce anche durante i viaggi.

Leone

Ottima partenza di aprile, coraggio e tenacia, qualità che vi spingono ad affrontare anche i compiti più difficili con la certezza di riuscire. Se avete perduto ieri un incontro o un’opportunità di affari, ripartite subito in mattinata. Gli eventuali ostacoli saranno superati con alleati forti e fidati, è il momento di approfondire anche nelle situazioni sentimentali. Parlate quindi, il silenzio in casa e in amore non è sempre d’oro. Proprietà lontane, viaggi.

Vergine

Aprile, mese amoroso di verde vestito, come potrai questo mio cuore irrequieto deliziare? Alla domanda risponde Marte: “Innamorati, ricominciando tutto da principio”. Non possiamo dimenticare la faticosa presenza della Luna in Gemelli, che incide sulla famiglia, siete sfibrati dalle continue pressioni, richieste, obblighi. E quando le cose non riescono a perfezione, uno si demoralizza, però l’agitazione nella vostra vita segnala pure l’arrivo di nuove emozioni, nuove occasioni di successo, incontri prestigiosi.

Bilancia

C’è subito il benefico effetto di Giove e Luna che si incontrano in Gemelli, influsso che avrà un effetto immediato sulla sfera professionale e finanziaria, di sicuro miglioramento, ravviva la vita sessuale dei coniugi, alle persone sole invece propizia nuovi incontri. Che nascerà qualcosa di insolito e di inatteso, viene confermato da Plutone, la fortuna è di ritorno. E non si tratta di un pesce d’aprile!

Scorpione

Dalle vostre parole uscirà qualche goccia di veleno, però se le osservazioni sono obiettive e fondate, dovete parlare e agire prima che lo facciano gli altri. Luna in Gemelli vi assomiglia, pensa e ragiona, vede il mondo come lo vedete voi. Sollecita il vostro intuito, intelligenza, volontà di arrivare. Fortissima la parte del cielo che influenza le ricerche d’amore, sarete vinti per un attimo, ma a voi piace. Sarà soddisfatto il piccolo masochista che è in voi.

Sagittario

Testardi voi, i consigli che vi vengono dati in questo periodo nel lavoro, per non parlare di quelli riguardanti l’amore, non hanno nulla di tanto originale per darvi le soddisfazioni che volete e meritate. Ma voi insistete per comodità o per mancanza di idee? Non giudicate affrettatamente questo aprile, inizia nello stile “pazzo” della tradizione, a causa della Luna in Gemelli e lo tsunami creato dai pianeti in Pesci. L’amore vi tiene sulle spine, prima si e poi no.

Capricorno

Da oggi dovete cominciare a stringere i tempi, non è il caso di rimandare le decisioni, visto che siete ormai sicuri del fatto vostro. Attenti però con Sole e Marte contro rischiate di farvi condizionare troppo dalle persone vicine e da chi vi contatta per le questioni professionali. Non c’è bisogno di dire tutto nemmeno al coniuge, non ancora. Non avete perduto nulla in amore, assolutamente nulla. Crescono le viole.

Acquario

Luna d’argento, insieme a Giove in Gemelli facilmente può diventare d’oro, non dovete sottovalutare alcuna possibilità che arriva nel campo pratico, guadagni sicuri. Favoriti i viaggi, che portano anche esperienze professionali ad alto livello. Ci piace soprattutto un’offerta che arriverà, insolita, originale. La primavera d’amore e di passione può esplodere nel giro di 48 ore, caldi incontri, Venere anticipa le unioni coniugali, maternità, paternità.

Pesci

Aprile dolce dormire? Anche se siete il segno che governa il sonno e i sogni, questa volta il proverbio non vale per voi. Il mese è il meglio illuminato per l’attività e gli affari, la famiglia e la sistemazione dei figli. Oggi siete nervosi causa Luna in Gemelli ma è un naturale incidente di percorso, Venere è la vostra tesoriera. Manca forse l’organizzazione, il mosaico d’amore spezzato in quale punto, da ricomporre. Raffreddore fastidioso.