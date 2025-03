Meteo, ecco quando entra nel vivo la primavera. Giuliacci dà le date: "Sole e 20 gradi"

31 marzo 2025 a

Entriamo nel mese di aprile, come sarà il tempo? A fornire le previsioni meteo per il primo aprile e per i giorni seguenti è il colonnello Mario Giuliacci che ricorda che siamo con un piede nel "mese centrale della primavera, ma come tutti i mesi primaverili è denso di sorprese". Cosa c'è da aspettarsi? "Nei prossimi dieci giorni avremo due fasi piovose, una tra martedì 1 e mercoledì 2 aprile, un'altra fase tra domenica 6 e lunedì 7 aprile", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . La prima fase piovosa "interesserà prevalentemente il centro-sud e marginalmente l'Emilia Romagna", spiega il meteorologo.

Dal 3 aprile e fino a sabato 5 il tempo sarà bello "per merito di un'alta pressione centrata sull'Inghilterra". Avremo pertanto temperature gradevoli "in rialzo fino a sfiorare quasi ovunque 20 gradi, ma poi in calo" nella seconda fase piovosa dove avremo quasi ovunque intorno ai 15 gradi". Tra l'8 e il 10 di aprile, spiega Giuliacci, "le temperature saranno in rialzo".