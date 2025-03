Andrea Pucci, malore sul palco: "Non riesco a proseguire". Paura a teatro, come sta

29 marzo 2025 a

Attimi di paura durante lo spettacolo di Andrea Pucci. Il comico milanese ha dovuto interrompere lo show al PalaGalassi di Forlì dopo appena mezz’ora per un malore. Pucci era impegnato nello spettacolo "30 anni… non sentirli" e all’improvviso ha esclamato: "Non mi sento molto bene, non riesco a proseguire", poi ha abbandonato il palco. Poco dopo è stato annunciato che non sarebbe tornato sul palco.

Ma come sta Pucci? In base a quanto trapela il malore non sarebbe grave. Sui social ha pubblicato un post, con il brano di Franco Califano "Un tempo piccolo" in sottofondo: "E poi un giorno ti senti male per strada, arriva l’ambulanza e allora cominci a pensare che hai fatto un sacco di sacrifici per gli altri e poco per te, e così provi a cambiare in fretta per non buttare via altro tempo, non sai quanto ne rimane ma cominci a dire a te stesso quasi quasi ora penso anche a me".

In seguito ha pubblicato sui social un video per i fan: "Vi ringrazio per le centinaia di messaggi ricevuti. Oggettivamente non sto benissimo, dovrò fare dei controlli. Vi comunico per correttezza che le date del primo e del due aprile come quella dell’otto e del nove aprile e sono state rimandate e sospese. Ripeto non sono in formissima, voglio essere il Pucci che conoscete voi: adesso non sono in quello stato. Le date saranno recuperate in autunno".