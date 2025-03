Romano Prodi smentito dal nuovo video. Cosa fa ai capelli della giornalista: ecco la verità (guarda)

24 marzo 2025 a

Un nuovo video mostra come sono andate veramente le cose sul capelli-gate. Si vede l'ex premier Romano Prodi, visibilmente spazientito per le domande della giornalista Mediaset sulla polemica sul Manifesto di Ventotene, che mentre ribatte afferra una ciocca di capelli dell'inviata. Le immagini offrono un'inquadratura più ampia rispetto al video che ha scatenato le polemiche e sono state mandate in onda nella puntata di domenica 23 marzo di Agorà weekend, su Rai 3 (qui il link del video , intorno al minuto 30).

Tutto accade a Roma durante un evento quando l’inviata Mediaset Lavinia Orefici chiede al fondatore dell'Ulivo un commento sulla polemica del giorno, quella nata dalla citazione del in Parlamento del Manifesto di Ventotene da parte di Giorgia Meloni.

"La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio, cosa ne pensa di questo passaggio?" è la domanda che fa innervosire Prodi. "Ma che cavolo mi chiede? - ribatte l’ex premier - Io mai detto una roba del genere in vita mia". "È un passaggio nel Manifesto di Ventotene" replica la giornalista, a cui il fondatore dell’Ulivo ribatte caustico: "Lo so benissimo signora, non sono neanche un bambino". A quel punto Prodi afferra i capelli dell'inviata del programma di Nicola Porro. "Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano secondo lei, al trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l’ha lei o no?", continua. "Volevo sapere cosa ne pensava – insiste la giornalista – visto che era stato citato". "Allora le cito un verso di Maometto e lei mi dice cosa ne pensa di Maometto? – risponde Prodi – Questo è far politica in modo volgare, scusi".

Orefici denuncia di aver ricevuto una tirata di capelli: "Una mano del Presidente ha afferrato una ciocca dei capelli della giornalista e l’ha strattonata. È stato il gesto di un attimo che ha lasciato scioccata e senza parole la giornalista" si legge in un comunicato di Mediaset. Prodi nega: "Non ho strattonato o tirato i capelli alla giornalista di Quarta Repubblica, ma come tutti i giornalisti e le persone presenti possono testimoniare ho appoggiato una mano sulla sua spalla perché stava dicendo cose assurde", ha detto all'Ansa. Peccato che ora ci sono le immagini. Non una mano sulla spalla, ma sui capelli che ha afferrato. Nel silenzio delle femministe e della segretaria del Pd Elly Schlein. E stasera a Quarta Repubblica altre immagini che smentiscono la versione del Professore.