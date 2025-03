Stefano Zecchi: "Io a cena con un cinese? Mai". A 4 di sera cala il gelo

Luca De Lellis 23 marzo 2025 a

Nessuno si aspettava una simile considerazione, men che meno i conduttori della trasmissione "4 di sera" su Rete 4. Poi la frase che spiazza tutti e innesca lo stupore dello studio: “Io a cena con un cinese non ci andrei mai, sono antipatici, persone insopportabili”. L’autore è Stefano Zecchi, ex professore ordinario di Estetica all’Università degli Studi di Milano ed editorialista per diversi quotidiani italiani, che evidentemente non nutre una simpatia particolare per il popolo dell’est asiatico.

La coppia di presentatori formata da Roberto Poletti e Francesca Sbarra non ci sta e ne nasce un siparietto: “No, devo solidarizzare con la comunità cinese che fortunatamente non è tutta così”, prova a sdrammatizzare Poletti, che poi riprende l’ospite: “Non mi aspetto questa generalizzazione da un professionista, dobbiamo prendere un po’ le distanze da questo pensiero”.

Nello studio di Rete 4 si parla di rapporti internazionali nell’ottica di una pace tra Russia e Ucraina. Donald Trump ha detto che non c’è nessuna intenzione di fare la guerra alla Cina. Secondo Zecchi, ad ogni modo, non c’è possibilità che il presidente Xi Jinping possa rimpiazzare Trump “come garante della pace”. Poi rincara la dose: “Andare in Cina è una cosa terrorizzante, poi questo manifesto di Mao Tse Tung che incombe continuamente, lui è stato uno dei peggiori delinquenti”. A quel punto interviene Francesca Sbarra per mettere a tacere l’ospite: “Ma non è come dice lei professore! Da quant’è che non va in Cina?”. La parola passa poi a Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione Comunista, e Zecchi lascia andare un’ultima battuta: “Bertinotti è una dama di San Vincenzo rispetto al cinese”.