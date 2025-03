Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 22 marzo: tutti i segni

Branko 22 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 22 marzo 2025

Ariete

Luna rende arroganti, aggressivi nei confronti della gente, ma non dovete criticare inutilmente, adesso è importante mantenere cordiali rapporti con tutti. Volete o non volete progredire e guadagnare di più? Raccolte finanziarie, nuove grandi semine sono da programmare in questa primavera diversa da tutte le altre che avete vissuto se avete una certa età, per i giovani Ariete questa sarà la stagione della ribellione e della conquista di un posto nel lavoro e nella vita. Luna provoca, restate calmi.

Toro

Ultimo quarto di Luna in Capricorno, interessa affari e persone lontane. Potete intraprendere un viaggio che può servire anche per il lavoro, infatti siete “ricercati” da Saturno che protegge le grandi imprese finanziarie, stimolati da Urano che vi aiuta nella ricerca di novità. Tirate fuori tutte le vostre capacità creative, diplomatiche, imprenditoriali, prevediamo successo. Giorno passionale per l'amore, ma non dovete provocare gelosia.

Gemelli

Benvenuto marzo, mese dedicato a Marte e Mercurio, il vostro pianeta, che annuncia un periodo di preparazione creativa e audace, per le straordinarie novità in arrivo nel lavoro e in amore. Siete partiti con il piede giusto, ora fatevi vedere e sentire. Luna prudente ma vincente per le collaborazioni, non dovete avere nessuna paura della concorrenza, voi “sentite” che la vittoria è vicina. Amore: “Oh, come conosco questi non sazi, pesanti, tuoi sguardi!”. Ana Achmatova.

Cancro

Luna in opposizione e in cambiamento di fase, ultimo quarto in Capricorno, preannuncia un giorno di confronti emozionali nel rapporto a due, cercate di non essere troppo gelosi e possessivi, rischiate di accumulare tensioni che poi possono avere conseguenze anche nei rapporti professionali. Tutti i rapporti richiedono oggi e domani moderazione, senso di responsabilità e concretezza. Le donne della vostra vita: madre, moglie, figlia, amante, suocera.

Leone

Possono presentarsi opportunità per ottenere l'avanzamento di carriera che da tempo vagheggiate, gli influssi per le questioni pratiche sono tutti positivi e addirittura aumentano col passare delle ore. Precisiamo che Luna in Capricorno non è molto cordiale, ma risulta vincente per gli affari. Per i vostri investimenti consigliamo sempre oro, cosa che vale anche per altri segni, e la stampa ci dà ragione. Ma c'è anche l'amore, nel pomeriggio e di sera avrete una sorpresa.

Vergine

Buoni transiti sotto il profilo professionale, Luna ultimo quarto in Capricorno è di sicuro una guida affidabile per gli affari ma tenete presente che la situazione è ancora instabile, cosa che conferma l'importanza delle trattative in corso. Nuovi mezzi tecnici. Venere in Ariete non è solo amore, aiuta il lavoro, studio, carriera, affari. Aumenta il capitale per chi vede, osserva, ragiona, rischia. Incontri con la passione.

Bilancia

Nelle decisioni lavorative finanziarie, oggi, potreste essere troppo influenzati dai sentimenti ma anche dalla antipatia che provate per le persone con cui dovete parlare e trattare. Per fortuna, le Lune negative passano nel giro di due giorni, però disturbano o risvegliano qualche punto debole nella salute - reni, stomaco, problemi femminili. Venere è nel campo della vita di coppia, matrimonio, ma stuzzica la nota polemica del vostro carattere, rende sospettose le donne.

Scorpione

Quando avrete compiuto novant'anni… ricorderete con nostalgia, ma anche con orgoglio, questa primavera 2025. È appena iniziata ma già oggi vi offre possibilità di ritrovare e affermare la vostra identità, il cielo è pieno di stelle per lo Scorpione. Luna ultimo quarto permette di svolgere il lavoro con leggerezza e con buone probabilità di riuscita. Grazie anche a Marte per quello che vi offre, un faro che segnala il punto di approdo in un porto tranquillo. Navigate!

Sagittario

Controllate le iniziative impostate nell'ultimo mese, probabilmente c'è qualcosa da approfondire oppure da cambiare radicalmente. Ora, con il grande Sole, i cambiamenti sono meno faticosi e gli incontri sono all'ordine del giorno. Viaggiatori per diritto di nascita, non vorreste stare fermi mai, ma prendetevi una sosta, per vivere in pieno tutte le dolcezze e le passioni che offre Venere. Movimentate la vostra esistenza con un nuovo esperimento in amore. C'è sempre qualcosa da imparare.

Capricorno

Mezzogiorno di fuoco. Luna cambia nel segno e diventa ultimo quarto, fase che provoca disorientamento e le reazioni sono imprevedibili. Difficilmente nascono nuovi amori, del resto anche noi sconsigliamo nuove storie, nascono di solito tra due persone coinvolte nella propria crisi. Anche nei contatti di lavoro, la sensazione emotiva è “qui non posso fidarmi di nessuno”. Il bello della Luna senza luce e il vostro fascino personale quasi magico, eccitante la vostra pigrizia fisica.

Acquario

Un calmante prima di affrontare una certa persona. Visto che avete fissato la soluzione di un problema familiare oppure economico entro marzo, cominciate a muovervi oggi. Non si può perdere con un cielo così! Il disturbo può essere dato dalle vecchie situazioni, domestiche o personali, ma anche qui siete in grado di riportare vittoria. Non trascurate l'amore, merita molto di più di quanto siete disposti a dare. Salute: mangiate bene ma poco, masticate piano, con stile.

Pesci

Ci sarà la Luna, questa sera, ci sarà anche una nuova emozione. È Luna calante in Capricorno, segno dei vostri incontri programmati e casuali, proprio quella fase lunare cantata da Domenico Modugno: notte di Luna calante, notte con te… Se non potete essere a Polignano a Mare, trovate un briciolo di mare nelle vicinanze e portateci il vostro amore, da soli. Rispondete alla domanda: da quando non passate un weekend da soli, voi due?