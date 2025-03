Otto e mezzo, "la ricompensa di Putin...". Scintille tra Severgnini e Travaglio

18 marzo 2025 a

Idee inconciliabili, due stili opposti. Beppe Servergnini e Marco Travaglio commentano da posizioni opposte gli esiti della prima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin per inziare un negoziato che riporti la pace in Ucraina. Il direttore del Fatto quotidiano vede positivamente un inizio di dialogo tra Mosca e Washington. Pessimista l'editorialista del Corriere della sera che lancia un messaggio all'altro ospite di Lilli Gruber anche sul ReArmEu: "Marco, dico che l'Europa non sta parlando di guerra, sta parlando di difendersi in futuro". "No, oggi Ursula von der Leyen ha detto che dobbiamo preparare la guerra. Io cito la von der Leyen", replica Travaglio.

"Dobbiamo prepararci alla guerra per evitare la guerra, questo ha detto la von der Leyen. Prepara la guerra per pensare alla pace, si chiama difesa, non si chiama attacco - argomenta Severgnini - e questo è il punto: in questi negoziati non abbiamo nessuna garanzia e se ho capito bene, Marco tu neanche la vuoi chiedere a Putin, ma non è che lo rifa ancora da qualche altra parte?". Travaglio ha gioco facile a far notare che non c'è lui, né l'Europa, a uno dei due capi del telefono. "No, io non sto negoziando. Non dipende da me, e non dipende nemmeno dall'Europa", è la replica gelida.

Il giornalista del Corriere continua il ragionamento affermando che è meglio se Putin e Trump di parlano, "però non è una giornata entusiasmante, di fatto si sta discutendo quant'è grande la ricompensa per Putin per aver invaso l'Ucraina, aver fatto centomila morti o di più in Ucraina, averne fatto quattrocento, cinquecentomila tra i suoi, di questo stiamo parlando. Quanto grande è la ricompensa di Putin? Quanti territori si potrà tenere? Per adesso, ma è chiaro che la prima volta ne parleranno, spero, che garanzie abbiamo che non lo rifaccia di nuovo, questo è il punto", chiosa Severgnini.