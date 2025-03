Che tempo che fa, Littizzetto senza freni su Meloni: "Mattarella tira lo sciacquone"

17 marzo 2025 a

A Che tempo che fa torna la letterina di Luciana Littizzetto, questa volta indirizzata a Papa Francesco. Del Pontefice, da più d un mese al Gemelli di Roma, è stata diffusa dalla sala stampa vaticana la prima foto dal ricovero: "Nunzio vobis gaudium magnum: Franciscus stat beninum. Certo, perchè sappiamo tutto di te. Quanto hai dormito, quanto hai mangiato, letto, tossito, pregato", afferma la comica del programma di Fabio Fazio sul Nove, domenica 16 marzo. "Caro Francis papa e papà non vediamo l’ora che finalmente ti dimettano dall’ospedale. C’è ancora tempo per appendere la tonaca al chiodo". E ancora: "L’importante è che ti preservi. Quando tornerai a casa, mi raccomando. La papalina non basta, ti copre solo il cocuzzolo. Fatti fare da tua cugina un paraorecchie a l’uncinetto bianco", dice Littizzetto.

Ma non c'è solo Bergoglio. Nel monologo non poteva mancare una raffica verso il governo di centrodestra. La comica piemontese parte da Sergio Mattarella e dai retroscena che parlano di un rifiuto da parte del Quirinale a un incontro con Elon Musk nell'ambito delle reti satellitari del braccio destro di Donald Trump. Littizzetto pertanto ha giocato inventando i trucchi del Colle per svicolare, con la prevedibile presa per i fondelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Nel pomeriggio sulla sua agenda c'è scritto Meloni nei dintorni del Quirinale. Mattarella si chiude in bagno e tira lo sciacquone parecchie volte aspettando che lei vada via", è la trovata della comica che ne ha anche per Salvini. Insomma, il solito copione nel giorno in cui, nel salotto di Fazio, si gongola per la manifestazione per l'Europa, anche se ognuno sceso in piazza a Roma sembra volere un'Europa diversa tra pro e contro il riarmo.