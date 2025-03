Santo Versace, laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale: "Il coraggio di sognare"

14 marzo 2025 a

Un riconoscimento importante, che celebra il brillante contributo offerto all'industria della moda italiana con un connubio perfetto di visione imprenditoriale e innovazione gestionale. Santo Versace è stato insignito oggi della Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Gestionale dall'Università della Calabria. "La mia formazione, umana e professionale è tutta calabrese. Le mie radici sono sempre state e continuano ad essere la mia forza e la mia fonte di ispirazione. Il Sud è un incommensurabile patrimonio di idee, tradizioni, valori e l'Università della Calabria rappresenta una risorsa preziosa, perché fucina di menti brillanti e di progetti di valore", ha detto emozionato il presidente fondatore di Altagamma e della fondazione Santo Versace. Lo riporta il Corriere della Sera.

Grazie alla sua guida e al genio creativo di Gianni e Donatella, la Maison Versace (ora nel pieno di un cambio al vertice) è diventata un simbolo mondiale dell'eccellenza del Made in Italy. Un brand, poi, che, come ribadito da Santo Versace stesso, affonda le radici culturali nella Calabria. Alla cerimonia presieduta dal Rettore Nicola Leone, sono intervenuti Francesca Guerriero, direttrice del dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) e Giuseppina Ambrogio, coordinatrice del corso di laurea in Ingegneria gestionale. Nella sua Lectio Magistralis, Santo Versace ha ripercorso i momenti cruciali della sua storia di industriale e di uomo impegnato nel combattere le diseguaglianza sociali. "Abbiate il coraggio di sognare e la determinazione di realizzare. Ogni impresa, ogni percorso di successo nasce dalla capacità di credere nel proprio talento e nella terra di cui siamo figli: ho vissuto e lavorato in Calabria fino a 30 anni", ha scandito.