4 di sera, Pietro Senaldi inchioda il Pd: "Capito come sono messi?"

questione europa

11 marzo 2025 a

a

a

Europa sì, Europa no. Riasmo o difesa del continente. Le forze politiche sono alle prese con la decisione di Von der Leyen di riarmare l'Europa. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda l'11 marzo. Ospite in studio Pietro Senaldi, condirettore di Libero che inchioda il Pd alle proprie responsabilità e alla propria strategia ondivaga.

"Dobbiamo fare di più". Nato, Tajani dà ragione a Trump

"Conte ha una linea politica che io non apprezzo ma ha una linea politica. Differentemente dal Pd che non ha una linea politica su questa cosa. Sabato 15 marzo va in piazza per una manifestazione che era nata per l'Europa e adesso è contro l'Europa. Per farvi capire come sono messi. Almeno Conte dice delle bestialità ma sono quelle".