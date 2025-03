Re Carlo con le decorazioni di sovrano del Canada, messaggio a Trump: strappo al protocollo?

06 marzo 2025 a

Era stato criticato per non aver protestato per le mire espansionistiche di Donald Trump sul Canada. Ma re Carlo d'Inghilterra, nel modo simbolico con cui parla la Corona, ha mandato un messaggio forte e chiaro sulla possibile "annessione" del paese americano membro del Commonwealth britannico. I royal watcher più attenti, infatti, hanno notato un particolare non da poco nelle ultime apparizioni ufficiale. Il sovrano, come la madre, la regina Elisabetta I, sembra aver preso l'abitudine di "parlare" con il suo abbigliamento. Martedì infatti dopo aver incontrato il primo ministro dimissionario Justin Trudeau a Londra, il Re ha svolto una visita sulle navi da guerra della Royal Navy in mare in cui ha scelto di indossare le sue decorazioni canadesi. Insomma, re del Canada.

Una mossa che segue le critiche mosse da vari osservatori in Canada per il silenzio reale sui ripetuti "suggerimenti" del presidente Donald Trump di annettere gli Stati Uniti al suo vicino settentrionale, e trasformarlo nel 51° Stato dell'unione. Come noto Carlo è ufficialmente il capo di Stato del Canada, membro del Commonwealth britannico delle ex colonie. Da prassi e da protocollo i monarchi britannici devono rimanere politicamente neutrali, in particolar modo sulle questioni interne. Ma il monarca sembra aver trovato il modo di dire la sua.

Interessante poi notare come i due linguaggi, quello pirotecnico di Trump e quello felpato - e in questo caso silente... - di re Carlo siano opposti come le sponde dell'Oceano. Quale stile prevarrà in questi tempi tumultuosi?