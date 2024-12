Usa, Trump scatenato a Natale con le mire su Canada, Panama e Groenlandia

26 dicembre 2024 a

Messaggi natalizi di segno e stilo opposto tra il presidente uscente Joe Biden e il suo prossimo successore Donald Trump. Mentre Biden ha pubblicato un breve messaggio tradizionale di auguri «a tutti gli americani» per la stagione della «gentilezza e compassione», Trump ha avuto un’attività social molto frenetica, con un augurio speciale di «Buon Natale ai pazzi di sinistra».

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha spaziato su varie questioni politiche di grande attualità, nello stile diretto e polemico che lo contraddistingue. Un suo bersaglio favorito è stato il primo ministro canadese Justin Trudeau, criticato per «le tasse ai suoi cittadini troppo alte». Il presidente repubblicano eletto ha nuovamente definito Trudeau «governatore» del Canada, dicendo che se il paese diventasse «il nostro 51mo Stato, le loro tasse verrebbero ridotte di oltre il 60%» e «le loro attività raddoppierebbero immediatamente di dimensioni». In merito alla percepita persecuzione politica nei suoi confronti, Trump ha dedicato un «Buon Natale ai lunatici di sinistra radicale, che cercano costantemente di ostacolare il nostro sistema giudiziario e le nostre elezioni».

Altri post sono stati elogi alle sue stesse scelte di gabinetto, la riconferma del suo desiderio di acquistare la Groenlandia e le sue lamentele sulle tasse pagate dalle navi statunitensi che attraversavano il Canale di Panama. Trump ha anche rinnovato le sue minacce di esigere il controllo del Canale di Panama da parte degli Stati Uniti, lamentandosi che la Cina aveva un’influenza «illegale» sul canale e che Washington «investe miliardi di dollari in denaro per le ‘riparazioni’, ma non ha assolutamente nulla da dire su ‘niente’». Con l’occasione degli auguri di Natale, il prossimo inquilino della Casa Bianca ha anche annunciato la sua scelta di nominare il politico della Florida, Kevin Marino Cabrera, Ambasciatore a Panama, «un Paese che ci sta derubando sul Canale di Panama, ben oltre i loro sogni più sfrenati». Trump ha anche pubblicato una foto che lo ritraeva come «patriota dell’anno» e un’altra in cui sorrideva in modo beffardo all’ex presidente Barack Obama.