Eleonora Giorgi, l'ultima intervista in tv a Verissimo: "Ai miei cari ho detto..."

È morta dopo una lunga malattia Eleonora Giorgi. L’attrice, che aveva 71 anni, era ricoverata in una clinica romana. La famiglia fa sapere che "si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti". Giorgi nell’ottobre del 2023 aveva rivelato di avere un tumore al pancreas contro il quale ha lottato fino alla fine. Sempre col sorriso, e senza far mancare al pubblico il racconto dell'ultima fase della sua vita. L'attrice è stata molte volte ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, l'ultima volta un mese fa.

"Siamo ancora qui, teniamo duro", aveva detto nella puntata di domenica 2 marzo in cui aveva rivelato che il cancro si era allargato ulteriormente: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura...". Ma "non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", aveva affermato riferendosi a un farmaco che potrebbe rappresentare una svolta. "Sto aspettando l'approvazione negli Stati Uniti di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica"; aveva spiegato, "negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma. Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration", aveva scherzato. L’attrice aveva spiegato anche la sua decisione di rinunciare alla chemioterapia palliativa: "Io a tutti i miei cari e ai medici ho detto che, se devo andare via, non voglio farlo in maniera spaventosa".

Negli ultimi giorni c'era stato un nuovo peggioramento. Barbara Palombelli, al termine della puntata di Forum di mercoledì 26 febbraio, aveva accolto Paolo CIavarro, figlio dell'attrice, e aveva rivelato: . "Eleonora ci sta per salutare. E noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta (...). Vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani".