Papa Francesco, Bagnasco strapazza chi chiede le dimissioni: “È fuori luogo, siamo compatti”

02 marzo 2025

Non c’è motivo di parlare di dimissioni, tanto meno del dopo. Il collegio cardinalizio «è compatto attorno al Papa per pregare per una guarigione il più possibile veloce e completa». A tracciare la linea in un’intervista a Repubblica è il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova ed ex presidente della Cei. «La preoccupazione c’è, siamo vicini al Santo Padre tutti quanti, e questa è una bellissima testimonianza. Spero, anzi sono sicuro, che il Papa senta l’abbraccio non solo da parte della Chiesa cattolica ma di tutta la cristianità e del mondo intero che lo stima. Il collegio cardinalizio è compatto attorno al Santo Padre e sta pregando per una guarigione il più possibile veloce e completa».

“Notte tranquilla per il Papa”. Il bollettino dal Gemelli: niente crisi respiratorie

Venerdì una nuova crisi respiratoria, ieri la situazione di Papa Francesco era più stabile. «Seguiamo con preoccupazione questi alti e bassi che certamente non sono una cosa bella. Però - continua Bagnasco - ieri è migliorato e questo fa ben sperare. Continuiamo a stringerci attorno a lui, e questa vicinanza è sicuramente già una bella cura e una bella terapia. Certamente la Chiesa italiana, come ogni altra Chiesa nelle diverse nazioni, è compatta attorno al Papa attraverso i vescovi, i sacerdoti, le parrocchie. So che in molte parrocchie si stanno promuovendo preghiere particolari per papa Francesco sia durante la messa e sia con rosari e adorazioni eucaristiche».

Mondo in preghiera per il Papa. Cos'è l'inalazione "ab ingestis" e quali sono i rischi

Ma un Papa quanto a lungo può fare il Papa pur senza essere nel pieno delle sue funzioni? «L’importante e l’essenziale - risponde il cardinale - è la fede, non le capacità organizzative. La Chiesa non è un’azienda, il Papa è l’anima della Chiesa, conferma e rafforza la fede di tutto il popolo di Dio. La fede non viene certamente meno se il Papa è in ospedale, perché rimane anche in questa situazione il riferimento essenziale». I discorsi su possibili dimissioni sono, per Bagnasco, «proprio fuori luogo. Il Papa c’è e ci conferma nella fede come faceva San Pietro. È presente a questi appuntamenti giubilari con la sua preghiera e con l’offerta delle sue difficoltà fisiche attuali. È un tipo diverso di presenza ma è comunque una presenza».