Scurati e la saga infinita su Mussolini: ecco l'ennesimo libro

Ci risiamo. Gli ultimi seicento giorni della vita di Benito Mussolini e dell’Italia fascista: si intitola «M. La fine e il principio» il nuovo romanzo di Antonio Scurati, che Bompiani manderà in libreria l’8 aprile alla vigilia dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, quinto volume della saga mussoliniana. «I dittatori non hanno alternativa, non possono declinare, sono costretti a cadere. Lui la lezione la conosce», scrive l’autore nelle pagine del libro destinato a concludere il ciclo.

Il romanzo inizia all’indomani della seduta del Gran Consiglio depone Mussolini, che il 28 luglio 1943 viene deportato a Ponza. Ma su quell’isola dove il regime ha confinato decine di dissidenti il Duce rimane giusto il tempo per celebrare, solo, il suo sessantesimo compleanno; poi viene spostato alla Maddalena e quindi a Campo Imperatore, in cima al Gran Sasso. Ha perso tutto, non spera più niente. Liberato con un blitz dei paracadutisti del Führer, ricongiunto alla famiglia di cui fa parte uno dei suoi traditori, Galeazzo Ciano, Mussolini viene posto da Hitler a capo della Repubblica sociale italiana. «Ma la bestia ferita tenta il suo ultimo colpo di coda - racconta Scurati - Sono i seicento giorni, dal settembre del 1943 all’aprile del 1945, in cui il nostro Paese conosce la sua ora più buia: è l’ora della violenza più bassa e vile», della Legione Muti e della banda Koch che portano il terrore nelle città, della caccia agli ebrei, dei bombardamenti, della guerra civile.

«Siamo all’ultimo atto della tragedia del fascismo e della guerra. È la fine dell’impero, della monarchia, la fine dell’uomo che più di ogni altro ha marchiato a sangue il corpo della nostra storia, Benito Mussolini». È la fine di tutti i coprotagonisti, i cortigiani, i conniventi, quelli che fuggono e quelli che rimangono accanto al Duce fino all’ultimo, quelli che cercano «la bella morte» e quelli che hanno continuato a vivere nel dopoguerra cambiando pelle. Del 2018 è «M. Il figlio del secolo», primo romanzo dedicato al fascismo e a Mussolini raccontati dall’interno. Tra il 2020 e il 2024 sono usciti gli altri volumi della saga: «M. L’uomo della provvidenza», «M. Gli ultimi giorni dell’Europa» e «M. L’ora del destino». Nel 2023 lo scrittore ha pubblicato «Fascismo e populismo. Mussolini oggi», manifesto per un nuovo antifascismo.