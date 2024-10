Che tempo che fa, la crociata anti-Meloni di Scurati: "Sta accadendo di nuovo"

21 ottobre 2024 a

L'ultima crociata anti-Meloni di Antonio Scurati. "La domanda ovvia che tutti si fanno e si faranno dopo aver letto 'L'ora del destino' è: ma perché oggi questa fascinazione? Da dove arriva? Dall'ignoranza?": è stato questo l'assist offerto da Fabio Fazio a uno dei primi ospiti della puntata di ieri di Che tempo che fa. Domanda, quella del conduttore, che ha scatenato di nuovo la macchina del fango e che ha fatto ripartire il solito refrain canticchiato dai personaggi di sinistra sul ritorno del fascismo in Italia. "Arriva dall'ignoranza, dal risentimento, dal senso di rivalsa, dal fatto che quelle radici molti, troppi e alcuni di questi ci governano, non le abbiano mai strappate o tagliate", ha risposto per iniziare lo scrittore.

Esiste, però, secondo Scurati, una "cosa più pericolosa" e cioè "la stessa che portò al potere Mussolini 100 anni fa e che lo sostenne". "Quando la democrazia va in crisi, perde il terreno sotto i piedi, la passione politica della speranza che ha sostenuto le donne e gli uomini di questa parte di mondo per 10 generazioni, dalla Rivoluzione francese in avanti, e cioè quell'idea che ti dice 'combatti, lotta, lavora, la vita dei tuoi figli sarà migliore della tua e quella dei tuoi nipoti ancora migliore di quella dei tuoi figli, allora la speranza viene sostituita da un'altra passione politica, l'unica che è più potente della speranza, di cui Mussolini e Hitler erano maestri: la paura", ha detto rivolgendosi al pubblico. Quindi, dal centro del salotto del Nove, l'ospite ha esclamato: "E sta accadendo di nuovo".